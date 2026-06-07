Cập nhật 09:02 sáng 06/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Lúc 9h02 sáng 06/07/2026, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua, tất cả các thương hiệu từ SJC đến PNJ đều giữ nguyên mức mua bán.

Lúc 9h02 sáng ngày 06/07/2026, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với hôm qua. Toàn bộ các thương hiệu vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra.

Đây là phiên giao dịch đi ngang trên diện rộng, khi không có thương hiệu nào điều chỉnh giá so với ngày hôm qua.

Điểm nhanh lúc 9h02 sáng

SJC : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu SJC : mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 0 0 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 147,5 151,0 0 0 Bảo Tín Minh Châu SJC 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148,0 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.