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Cập nhật 09:02 sáng 06/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua

Vũ Sơn06/07/2026 08:57

Lúc 9h02 sáng 06/07/2026, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua, tất cả các thương hiệu từ SJC đến PNJ đều giữ nguyên mức mua bán.

Lúc 9h02 sáng ngày 06/07/2026, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với hôm qua. Toàn bộ các thương hiệu vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra.

Đây là phiên giao dịch đi ngang trên diện rộng, khi không có thương hiệu nào điều chỉnh giá so với ngày hôm qua.

Điểm nhanh lúc 9h02 sáng

  • SJC: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Bảo Tín Minh Châu SJC: mua 147,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 148 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 151,4 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC148,4151,400
DOJI Hà Nội148,4151,400
DOJI TP.HCM148,4151,400
Bảo Tín Minh Châu (BTMH)147,5151,000
Bảo Tín Minh Châu SJC147,5151,400
Phú Quý SJC148,0151,400
PNJ TP.HCM148,4151,400
PNJ Hà Nội148,4151,400
Giá vàng hôm nay 06/07/2026 đi ngang so với hôm qua
Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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