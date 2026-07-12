Cập nhật 09:02 sáng 12/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, SJC cũng đi ngang 0 so với hôm qua
Lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay tại 8 thương hiệu đều không đổi so với hôm qua; SJC và DOJI cùng mua 146.900, bán 149.900.
Cập nhật lúc 09:02 sáng 12/07/2026, giá vàng hôm nay tại cả 8 thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 146.900 và giá bán 149.900; các mức chênh lệch mua, bán đều là +0.000.
BTMH, BTMC SJC, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cũng không thay đổi ở cả hai chiều mua và bán. Bảng dữ liệu không nêu đơn vị giá, vì vậy các mức giá được giữ nguyên theo nguồn.
Điểm nhanh lúc 09:02 sáng
- SJC: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
- DOJI HN: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
- DOJI SG: mua 146.900, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
- BTMH: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.
- BTMC SJC: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
- Phú Qúy SJC: mua 146.300, thay đổi +0.000; bán 149.900, thay đổi +0.000.
- PNJ TP.HCM: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.
- PNJ Hà Nội: mua 145.000, thay đổi +0.000; bán 149.000, thay đổi +0.000.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|146.900
|149.900
|+0.000
|+0.000
|DOJI HN
|146.900
|149.900
|+0.000
|+0.000
|DOJI SG
|146.900
|149.900
|+0.000
|+0.000
|BTMH
|145.000
|149.000
|+0.000
|+0.000
|BTMC SJC
|145.000
|149.900
|+0.000
|+0.000
|Phú Qúy SJC
|146.300
|149.900
|+0.000
|+0.000
|PNJ TP.HCM
|145.000
|149.000
|+0.000
|+0.000
|PNJ Hà Nội
|145.000
|149.000
|+0.000
|+0.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.