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Cập nhật 09:02 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng

Vũ Sơn28/06/2026 08:59

Sáng 28/06/2026, giá vàng SJC, PNJ, BTMH đi ngang so với hôm qua; DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM tăng 1,5 triệu đồng cả chiều mua lẫn chiều bán.

Cập nhật lúc 09:02 sáng ngày 28/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận phần lớn các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua. Điểm đáng chú ý là DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 28/06/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:02

  • SJC: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu cả hai chiều)
  • DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu cả hai chiều)
  • BTMH: mua 144,3 triệu – bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • BTMC SJC: mua 144,3 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC 145,5 148,5 0 0
DOJI Hà Nội 145,5 148,5 +1,5 +1,5
DOJI TP.HCM 145,5 148,5 +1,5 +1,5
BTMH 144,3 148,3 0 0
BTMC SJC 144,3 148,5 0 0
Phú Quý SJC 145,3 148,5 0 0
PNJ TP.HCM 145,5 148,5 0 0
PNJ Hà Nội 145,5 148,5 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:02 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng
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