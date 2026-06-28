Cập nhật 09:02 sáng 28/06/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng DOJI tăng 1,5 triệu đồng
Sáng 28/06/2026, giá vàng SJC, PNJ, BTMH đi ngang so với hôm qua; DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM tăng 1,5 triệu đồng cả chiều mua lẫn chiều bán.
Cập nhật lúc 09:02 sáng ngày 28/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận phần lớn các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua. Điểm đáng chú ý là DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Điểm nhanh lúc 09:02
- SJC: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu cả hai chiều)
- DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (+1,5 triệu cả hai chiều)
- BTMH: mua 144,3 triệu – bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)
- BTMC SJC: mua 144,3 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- PNJ TP.HCM: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
- PNJ Hà Nội: mua 145,5 triệu – bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,5
|148,5
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|145,5
|148,5
|+1,5
|+1,5
|DOJI TP.HCM
|145,5
|148,5
|+1,5
|+1,5
|BTMH
|144,3
|148,3
|0
|0
|BTMC SJC
|144,3
|148,5
|0
|0
|Phú Quý SJC
|145,3
|148,5
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|145,5
|148,5
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|145,5
|148,5
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.