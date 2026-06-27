Cập nhật 09:04 sáng 27/06/2026: Giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý tăng 1,5 triệu, DOJI và PNJ đi ngang
Sáng 27/06/2026 lúc 09:04, vàng SJC mua vào 145,5 triệu, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:04 sáng ngày 27/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thương hiệu điều chỉnh tăng so với hôm qua. Cụ thể, vàng SJC tại các đơn vị như SJC, BTMH và Phú Quý SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, DOJI (Hà Nội và TP.HCM), BTMC SJC và PNJ (cả hai chi nhánh) giữ nguyên giá so với phiên hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:04
- SJC: mua 145,5 triệu (+1,5), bán 148,5 triệu (+1,5) đồng/lượng
- DOJI Hà Nội: mua 144 triệu (0), bán 147 triệu (0) đồng/lượng
- DOJI TP.HCM: mua 144 triệu (0), bán 147 triệu (0) đồng/lượng
- BTMH: mua 144,3 triệu (+1,5), bán 148,3 triệu (+1,5) đồng/lượng
- BTMC SJC: mua 143 triệu (0), bán 147 triệu (0) đồng/lượng
- Phú Quý SJC: mua 145,3 triệu (+1,5), bán 148,5 triệu (+1,5) đồng/lượng
- PNJ TP.HCM: mua 143,8 triệu (0), bán 146,8 triệu (0) đồng/lượng
- PNJ Hà Nội: mua 143,8 triệu (0), bán 146,8 triệu (0) đồng/lượng
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đ/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đ/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,5
|148,5
|+1,5
|+1,5
|DOJI Hà Nội
|144,0
|147,0
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|144,0
|147,0
|0
|0
|BTMH
|144,3
|148,3
|+1,5
|+1,5
|BTMC SJC
|143,0
|147,0
|0
|0
|Phú Quý SJC
|145,3
|148,5
|+1,5
|+1,5
|PNJ TP.HCM
|143,8
|146,8
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|143,8
|146,8
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.