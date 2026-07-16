Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:06 sáng 16/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, nhóm SJC giảm 300.000 đồng

Vũ Sơn16/07/2026 09:01

Cập nhật lúc 09:06 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: 5 thương hiệu giữ nguyên, SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng.

Lúc 09:06 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay tại 8 thương hiệu được cập nhật trong bảng cho thấy 5 thương hiệu giữ nguyên cả giá mua và giá bán so với hôm qua. Trong khi đó, SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Mức giảm được ghi nhận theo công thức giá hôm nay trừ giá hôm qua. Các mức giá trong bảng được thể hiện bằng đồng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:06 sáng

  • SJC: mua 145.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • BTMH: mua 143.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • Phú Qúy SJC: mua 144.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua và giá bán không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC145.200.000148.200.000-300.000-300.000
DOJI HN145.500.000148.500.00000
DOJI SG145.500.000148.500.00000
BTMH143.200.000147.200.000-300.000-300.000
BTMC SJC143.500.000148.500.00000
Phú Qúy SJC144.700.000148.200.000-300.000-300.000
PNJ TP.HCM143.500.000147.500.00000
PNJ Hà Nội143.500.000147.500.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:06 sáng 16/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, nhóm SJC giảm 300.000 đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO