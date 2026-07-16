Cập nhật 09:06 sáng 16/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, nhóm SJC giảm 300.000 đồng Cập nhật lúc 09:06 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua: 5 thương hiệu giữ nguyên, SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng.

Lúc 09:06 sáng 16/07/2026, giá vàng hôm nay tại 8 thương hiệu được cập nhật trong bảng cho thấy 5 thương hiệu giữ nguyên cả giá mua và giá bán so với hôm qua. Trong khi đó, SJC, BTMH và Phú Qúy SJC cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Mức giảm được ghi nhận theo công thức giá hôm nay trừ giá hôm qua. Các mức giá trong bảng được thể hiện bằng đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:06 sáng

SJC : mua 145.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 145.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. BTMH : mua 143.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 143.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. Phú Qúy SJC : mua 144.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

: mua 144.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 148.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng. DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua và giá bán không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 145.200.000 148.200.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 145.500.000 148.500.000 0 0 DOJI SG 145.500.000 148.500.000 0 0 BTMH 143.200.000 147.200.000 -300.000 -300.000 BTMC SJC 143.500.000 148.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 144.700.000 148.200.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 143.500.000 147.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 143.500.000 147.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.