Cập nhật 09:07 sáng 21/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 144,2 – bán 147,2 triệu đồng/lượng
Sáng 21/06/2026 lúc 09:07, giá vàng tại các thương hiệu lớn đồng loạt đứng yên so với hôm qua, SJC và DOJI giữ mức bán 147,2 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 21/06/2026, giá vàng trong nước tại tất cả các thương hiệu khảo sát đều đứng yên so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá bán vàng SJC phổ biến ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào là 144,2 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:07
- SJC: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0 so với hôm qua)
- DOJI Hà Nội: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
- DOJI TP.HCM: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 143,5 triệu – bán 147,0 triệu (±0)
- BTMC SJC: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
- Phú Quý SJC: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
- PNJ TP.HCM: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
- PNJ Hà Nội: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144,2
|147,2
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|144,2
|147,2
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|144,2
|147,2
|0
|0
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|143,5
|147,0
|0
|0
|BTMC SJC
|143,7
|147,2
|0
|0
|Phú Quý SJC
|143,7
|147,2
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|144,2
|147,2
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|144,2
|147,2
|0
|0
Ghi chú
Giá vàng trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.