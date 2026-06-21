Cập nhật 09:07 sáng 21/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 144,2 – bán 147,2 triệu đồng/lượng Sáng 21/06/2026 lúc 09:07, giá vàng tại các thương hiệu lớn đồng loạt đứng yên so với hôm qua, SJC và DOJI giữ mức bán 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 21/06/2026, giá vàng trong nước tại tất cả các thương hiệu khảo sát đều đứng yên so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá bán vàng SJC phổ biến ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào là 144,2 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:07

SJC : mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0 so với hôm qua)

: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0 so với hôm qua) DOJI Hà Nội : mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0) DOJI TP.HCM : mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 143,5 triệu – bán 147,0 triệu (±0)

: mua 143,5 triệu – bán 147,0 triệu (±0) BTMC SJC : mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0) Phú Quý SJC : mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0) PNJ TP.HCM : mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0) PNJ Hà Nội: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 144,2 147,2 0 0 DOJI Hà Nội 144,2 147,2 0 0 DOJI TP.HCM 144,2 147,2 0 0 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 143,5 147,0 0 0 BTMC SJC 143,7 147,2 0 0 Phú Quý SJC 143,7 147,2 0 0 PNJ TP.HCM 144,2 147,2 0 0 PNJ Hà Nội 144,2 147,2 0 0

Ghi chú

Giá vàng trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.