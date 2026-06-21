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Cập nhật 09:07 sáng 21/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 144,2 – bán 147,2 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn21/06/2026 09:03

Sáng 21/06/2026 lúc 09:07, giá vàng tại các thương hiệu lớn đồng loạt đứng yên so với hôm qua, SJC và DOJI giữ mức bán 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/06/2026
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:07 sáng ngày 21/06/2026, giá vàng trong nước tại tất cả các thương hiệu khảo sát đều đứng yên so với hôm qua, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá bán vàng SJC phổ biến ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào là 144,2 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:07

  • SJC: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0 so với hôm qua)
  • DOJI Hà Nội: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
  • DOJI TP.HCM: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 143,5 triệu – bán 147,0 triệu (±0)
  • BTMC SJC: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
  • Phú Quý SJC: mua 143,7 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
  • PNJ TP.HCM: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)
  • PNJ Hà Nội: mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC144,2147,200
DOJI Hà Nội144,2147,200
DOJI TP.HCM144,2147,200
Bảo Tín Minh Châu (BTMH)143,5147,000
BTMC SJC143,7147,200
Phú Quý SJC143,7147,200
PNJ TP.HCM144,2147,200
PNJ Hà Nội144,2147,200

Ghi chú

Giá vàng trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

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              Cập nhật 09:07 sáng 21/06/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 144,2 – bán 147,2 triệu đồng/lượng
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