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Cập nhật 09:08 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC bán 151,4 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn04/07/2026 09:05

Sáng 04/07/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn không đổi so với hôm qua: SJC, DOJI, PNJ đều mua 148,4 – bán 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 04/07/2026
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:08 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với phiên hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên giá mua và giá bán, với mức bán phổ biến ở 151,4 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 04/07/2026

  • SJC: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 147,5 triệu – bán 151,0 triệu đồng/lượng (±0)
  • BTMC SJC: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • Phú Quý SJC: mua 148,0 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
  • PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC148,4151,400
DOJI Hà Nội148,4151,400
DOJI TP.HCM148,4151,400
Bảo Tín Minh Châu147,5151,000
BTMC SJC147,5151,400
Phú Quý SJC148,0151,400
PNJ TP.HCM148,4151,400
PNJ Hà Nội148,4151,400

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:08 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC bán 151,4 triệu đồng/lượng
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