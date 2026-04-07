Cập nhật 09:08 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC bán 151,4 triệu đồng/lượng
Sáng 04/07/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn không đổi so với hôm qua: SJC, DOJI, PNJ đều mua 148,4 – bán 151,4 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:08 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với phiên hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên giá mua và giá bán, với mức bán phổ biến ở 151,4 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 04/07/2026
- SJC: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- DOJI Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- DOJI TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 147,5 triệu – bán 151,0 triệu đồng/lượng (±0)
- BTMC SJC: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- Phú Quý SJC: mua 148,0 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- PNJ TP.HCM: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
- PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI Hà Nội
|148,4
|151,4
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|148,4
|151,4
|0
|0
|Bảo Tín Minh Châu
|147,5
|151,0
|0
|0
|BTMC SJC
|147,5
|151,4
|0
|0
|Phú Quý SJC
|148,0
|151,4
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|148,4
|151,4
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|148,4
|151,4
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.