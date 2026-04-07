Cập nhật 09:08 sáng 04/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC bán 151,4 triệu đồng/lượng Sáng 04/07/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn không đổi so với hôm qua: SJC, DOJI, PNJ đều mua 148,4 – bán 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:08 sáng ngày 04/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận không có biến động so với phiên hôm qua. Toàn bộ 8 thương hiệu trong bảng theo dõi đều giữ nguyên giá mua và giá bán, với mức bán phổ biến ở 151,4 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 04/07/2026

SJC : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) DOJI Hà Nội : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) DOJI TP.HCM : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 147,5 triệu – bán 151,0 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 147,5 triệu – bán 151,0 triệu đồng/lượng (±0) BTMC SJC : mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 147,5 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) Phú Quý SJC : mua 148,0 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 148,0 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) PNJ TP.HCM : mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0) PNJ Hà Nội: mua 148,4 triệu – bán 151,4 triệu đồng/lượng (±0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 148,4 151,4 0 0 DOJI Hà Nội 148,4 151,4 0 0 DOJI TP.HCM 148,4 151,4 0 0 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,0 0 0 BTMC SJC 147,5 151,4 0 0 Phú Quý SJC 148,0 151,4 0 0 PNJ TP.HCM 148,4 151,4 0 0 PNJ Hà Nội 148,4 151,4 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.