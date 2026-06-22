Cập nhật 09:09 sáng 22/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 1,5–2 triệu đồng, BTMC SJC và Phú Quý tăng cao nhất
Sáng 22/06/2026 lúc 09:09, giá vàng trong nước tăng 1,4–2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC và Phú Quý SJC dẫn đầu mức tăng với +2 triệu đồng chiều mua.
Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 22/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 1,4 đến 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Trong đó, BTMC SJC và Phú Quý SJC ghi nhận mức tăng chiều mua cao nhất với +2 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:09
- SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
- DOJI Hà Nội: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
- DOJI TP.HCM: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
- BTMH: Mua 145,00 triệu đồng (+1,50), Bán 148,50 triệu đồng (+1,50)
- BTMC SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+2,00), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
- Phú Quý SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+2,00), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
- PNJ TP.HCM: Mua 145,60 triệu đồng (+1,40), Bán 148,60 triệu đồng (+1,40)
- PNJ Hà Nội: Mua 145,60 triệu đồng (+1,40), Bán 148,60 triệu đồng (+1,40)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|145,70
|148,70
|+1,50
|+1,50
|DOJI Hà Nội
|145,70
|148,70
|+1,50
|+1,50
|DOJI TP.HCM
|145,70
|148,70
|+1,50
|+1,50
|BTMH
|145,00
|148,50
|+1,50
|+1,50
|BTMC SJC
|145,70
|148,70
|+2,00
|+1,50
|Phú Quý SJC
|145,70
|148,70
|+2,00
|+1,50
|PNJ TP.HCM
|145,60
|148,60
|+1,40
|+1,40
|PNJ Hà Nội
|145,60
|148,60
|+1,40
|+1,40
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.