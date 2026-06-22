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Cập nhật 09:09 sáng 22/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 1,5–2 triệu đồng, BTMC SJC và Phú Quý tăng cao nhất

Vũ Sơn22/06/2026 09:05

Sáng 22/06/2026 lúc 09:09, giá vàng trong nước tăng 1,4–2 triệu đồng/lượng so với hôm qua; BTMC SJC và Phú Quý SJC dẫn đầu mức tăng với +2 triệu đồng chiều mua.

Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 22/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 1,4 đến 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Trong đó, BTMC SJCPhú Quý SJC ghi nhận mức tăng chiều mua cao nhất với +2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22/06/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:09

  • SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
  • DOJI Hà Nội: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
  • DOJI TP.HCM: Mua 145,70 triệu đồng (+1,50), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
  • BTMH: Mua 145,00 triệu đồng (+1,50), Bán 148,50 triệu đồng (+1,50)
  • BTMC SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+2,00), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
  • Phú Quý SJC: Mua 145,70 triệu đồng (+2,00), Bán 148,70 triệu đồng (+1,50)
  • PNJ TP.HCM: Mua 145,60 triệu đồng (+1,40), Bán 148,60 triệu đồng (+1,40)
  • PNJ Hà Nội: Mua 145,60 triệu đồng (+1,40), Bán 148,60 triệu đồng (+1,40)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC 145,70 148,70 +1,50 +1,50
DOJI Hà Nội 145,70 148,70 +1,50 +1,50
DOJI TP.HCM 145,70 148,70 +1,50 +1,50
BTMH 145,00 148,50 +1,50 +1,50
BTMC SJC 145,70 148,70 +2,00 +1,50
Phú Quý SJC 145,70 148,70 +2,00 +1,50
PNJ TP.HCM 145,60 148,60 +1,40 +1,40
PNJ Hà Nội 145,60 148,60 +1,40 +1,40

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:09 sáng 22/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 1,5–2 triệu đồng, BTMC SJC và Phú Quý tăng cao nhất
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