Cập nhật 09:09 sáng 26/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng, BTMC SJC tăng mạnh nhất phía mua
Sáng 26/06/2026 lúc 09:09, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng so với hôm qua, chiều mua tăng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 26/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt tăng so với phiên hôm qua. Chiều mua tăng trong khoảng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng. Trong đó, BTMC SJC ghi nhận mức tăng chiều mua cao nhất với +1,3 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:09
- SJC: Mua 143,8 triệu (+0,6), Bán 146,8 triệu (+0,6)
- DOJI Hà Nội: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)
- DOJI TP.HCM: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)
- Bảo Tín Minh Châu: Mua 142,1 triệu (+0,6), Bán 146,6 triệu (+0,6)
- BTMC SJC: Mua 143,3 triệu (+1,3), Bán 146,8 triệu (+0,6)
- Phú Quý SJC: Mua 143,5 triệu (+1,0), Bán 146,8 triệu (+0,8)
- PNJ TP.HCM: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)
- PNJ Hà Nội: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143,8
|146,8
|+0,6
|+0,6
|DOJI Hà Nội
|143,8
|146,8
|+0,8
|+0,8
|DOJI TP.HCM
|143,8
|146,8
|+0,8
|+0,8
|Bảo Tín Minh Châu
|142,1
|146,6
|+0,6
|+0,6
|BTMC SJC
|143,3
|146,8
|+1,3
|+0,6
|Phú Quý SJC
|143,5
|146,8
|+1,0
|+0,8
|PNJ TP.HCM
|143,7
|146,7
|+0,7
|+0,7
|PNJ Hà Nội
|143,7
|146,7
|+0,7
|+0,7
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.