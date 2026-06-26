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Cập nhật 09:09 sáng 26/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng, BTMC SJC tăng mạnh nhất phía mua

Vũ Sơn26/06/2026 09:06

Sáng 26/06/2026 lúc 09:09, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng so với hôm qua, chiều mua tăng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 26/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt tăng so với phiên hôm qua. Chiều mua tăng trong khoảng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng. Trong đó, BTMC SJC ghi nhận mức tăng chiều mua cao nhất với +1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/06/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:09

  • SJC: Mua 143,8 triệu (+0,6), Bán 146,8 triệu (+0,6)
  • DOJI Hà Nội: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)
  • DOJI TP.HCM: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)
  • Bảo Tín Minh Châu: Mua 142,1 triệu (+0,6), Bán 146,6 triệu (+0,6)
  • BTMC SJC: Mua 143,3 triệu (+1,3), Bán 146,8 triệu (+0,6)
  • Phú Quý SJC: Mua 143,5 triệu (+1,0), Bán 146,8 triệu (+0,8)
  • PNJ TP.HCM: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)
  • PNJ Hà Nội: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán
SJC 143,8 146,8 +0,6 +0,6
DOJI Hà Nội 143,8 146,8 +0,8 +0,8
DOJI TP.HCM 143,8 146,8 +0,8 +0,8
Bảo Tín Minh Châu 142,1 146,6 +0,6 +0,6
BTMC SJC 143,3 146,8 +1,3 +0,6
Phú Quý SJC 143,5 146,8 +1,0 +0,8
PNJ TP.HCM 143,7 146,7 +0,7 +0,7
PNJ Hà Nội 143,7 146,7 +0,7 +0,7

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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              Cập nhật 09:09 sáng 26/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng, BTMC SJC tăng mạnh nhất phía mua
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