Cập nhật 09:09 sáng 26/06/2026: Giá vàng đồng loạt tăng, BTMC SJC tăng mạnh nhất phía mua Sáng 26/06/2026 lúc 09:09, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng so với hôm qua, chiều mua tăng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:09 sáng ngày 26/06/2026, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt tăng so với phiên hôm qua. Chiều mua tăng trong khoảng 0,6–1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán tăng 0,6–0,8 triệu đồng/lượng. Trong đó, BTMC SJC ghi nhận mức tăng chiều mua cao nhất với +1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:09

SJC : Mua 143,8 triệu (+0,6), Bán 146,8 triệu (+0,6)

: Mua 143,8 triệu (+0,6), Bán 146,8 triệu (+0,6) DOJI Hà Nội : Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)

: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8) DOJI TP.HCM : Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8)

: Mua 143,8 triệu (+0,8), Bán 146,8 triệu (+0,8) Bảo Tín Minh Châu : Mua 142,1 triệu (+0,6), Bán 146,6 triệu (+0,6)

: Mua 142,1 triệu (+0,6), Bán 146,6 triệu (+0,6) BTMC SJC : Mua 143,3 triệu (+1,3), Bán 146,8 triệu (+0,6)

: Mua 143,3 triệu (+1,3), Bán 146,8 triệu (+0,6) Phú Quý SJC : Mua 143,5 triệu (+1,0), Bán 146,8 triệu (+0,8)

: Mua 143,5 triệu (+1,0), Bán 146,8 triệu (+0,8) PNJ TP.HCM : Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)

: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7) PNJ Hà Nội: Mua 143,7 triệu (+0,7), Bán 146,7 triệu (+0,7)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 143,8 146,8 +0,6 +0,6 DOJI Hà Nội 143,8 146,8 +0,8 +0,8 DOJI TP.HCM 143,8 146,8 +0,8 +0,8 Bảo Tín Minh Châu 142,1 146,6 +0,6 +0,6 BTMC SJC 143,3 146,8 +1,3 +0,6 Phú Quý SJC 143,5 146,8 +1,0 +0,8 PNJ TP.HCM 143,7 146,7 +0,7 +0,7 PNJ Hà Nội 143,7 146,7 +0,7 +0,7

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.