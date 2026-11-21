Cập nhật 09:11 sáng 21/11/2026: Giá vàng giảm 500.000–700.000, riêng PNJ giảm giá mua 1,8 triệu
Lúc 09:11 sáng 21/11/2026, giá vàng SJC, DOJI giảm 700.000 đồng cả hai chiều; PNJ giảm 1,8 triệu đồng chiều mua, 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua.
Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 21/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 6/9 dòng niêm yết điều chỉnh giảm. Giá vàng SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều, về mức mua vào 128.500.000 đồng và bán ra 133.500.000 đồng.
Trong khi đó, giá vàng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội giảm 1.800.000 đồng ở chiều mua vào (xuống 126.000.000 đồng) và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra (xuống 131.500.000 đồng). Ba dòng của Bảo Tín gồm BTMH, BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng
- SJC: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).
- DOJI HN: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).
- DOJI SG: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).
- Phú Quý SJC: mua 128.000.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).
- PNJ TP.HCM: mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000).
- PNJ Hà Nội: mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000).
- BTMH: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang).
- BTMC VRTL: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang).
- BTMC SJC: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 134.200.000 đồng (đi ngang).
Biến động lớn nhất so với hôm qua
- Chiều mua vào: PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1.800.000 đồng, mức chênh lệch lớn nhất trong bảng.
- Chiều bán ra: SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng giảm 700.000 đồng; PNJ giảm 500.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|128.500.000
|133.500.000
|-700.000
|-700.000
|DOJI HN
|128.500.000
|133.500.000
|-700.000
|-700.000
|DOJI SG
|128.500.000
|133.500.000
|-700.000
|-700.000
|BTMH
|128.300.000
|133.300.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|128.300.000
|133.300.000
|0
|0
|BTMC SJC
|128.300.000
|134.200.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|128.000.000
|133.500.000
|-700.000
|-700.000
|PNJ TP.HCM
|126.000.000
|131.500.000
|-1.800.000
|-500.000
|PNJ Hà Nội
|126.000.000
|131.500.000
|-1.800.000
|-500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.