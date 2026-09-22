Cập nhật 09:11 sáng 22/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0 đồng, bán ra 146,6 triệu đồng Vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giữ nguyên mức bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tại các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện tại, toàn bộ các đơn vị khảo sát đều niêm yết mức giá bán ra đồng nhất ở ngưỡng 146.600.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 142.600.000 đồng/lượng đến 143.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC) : Mua vào 142.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 142.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 143.600.000 146.600.000 0 0 DOJI HN 143.600.000 146.600.000 0 0 DOJI SG 143.600.000 146.600.000 0 0 BTMH 142.600.000 146.600.000 0 0 BTMC VRTL 142.600.000 146.600.000 0 0 BTMC SJC 142.600.000 146.600.000 0 0 Phú Qúy SJC 143.600.000 146.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 143.600.000 146.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 143.600.000 146.600.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.