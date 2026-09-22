Cập nhật 09:11 sáng 22/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang 0 đồng, bán ra 146,6 triệu đồng
Vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, giữ nguyên mức bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tại các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện tại, toàn bộ các đơn vị khảo sát đều niêm yết mức giá bán ra đồng nhất ở ngưỡng 146.600.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 142.600.000 đồng/lượng đến 143.600.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:11
- SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC): Mua vào 142.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|DOJI HN
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|DOJI SG
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMH
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMC SJC
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.