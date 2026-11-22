Cập nhật 09:11 sáng 22/11/2026: Giá vàng đi ngang ở cả 9 dòng, SJC bán ra giữ 133,5 triệu đồng Lúc 09:11 sáng 22/11/2026, 9 dòng giá vàng trong nước đều không đổi so với hôm qua; SJC, DOJI mua 128,5 triệu, bán 133,5 triệu đồng; PNJ mua 126 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 22/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đi ngang ở cả 9 dòng giá so với hôm qua, cả chiều mua vào lẫn bán ra đều có mức chênh lệch bằng 0.

Giá vàng hôm nay

SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 128.500.000 và bán ra 133.500.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 126.000.000 và bán ra 131.500.000, cũng không thay đổi so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0) DOJI HN : mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0) DOJI SG : mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.500.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0) BTMH : mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.300.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.300.000 (đi ngang, 0) BTMC VRTL : mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.300.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.300.000 (đi ngang, 0) BTMC SJC : mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.300.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0) Phú Qúy SJC : mua 128.000.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 128.000.000 (đi ngang, 0), bán 133.500.000 (đi ngang, 0) PNJ TP.HCM : mua 126.000.000 (đi ngang, 0), bán 131.500.000 (đi ngang, 0)

: mua 126.000.000 (đi ngang, 0), bán 131.500.000 (đi ngang, 0) PNJ Hà Nội: mua 126.000.000 (đi ngang, 0), bán 131.500.000 (đi ngang, 0)

Trong bảng, không có dòng nào biến động ngược chiều. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra ở từng dòng cũng giữ nguyên so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 128.500.000 133.500.000 0 0 DOJI HN 128.500.000 133.500.000 0 0 DOJI SG 128.500.000 133.500.000 0 0 BTMH 128.300.000 133.300.000 0 0 BTMC VRTL 128.300.000 133.300.000 0 0 BTMC SJC 128.300.000 133.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 128.000.000 133.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 126.000.000 131.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 126.000.000 131.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.