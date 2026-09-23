Cập nhật 09:11 sáng 23/09/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 300.000 - 600.000 đồng, SJC lên 145,5 triệu
Ghi nhận lúc 09:11 sáng 23/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 300.000 đến 600.000 đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá bán SJC lên mức 145,50 triệu đồng.
Ghi nhận lúc 09:11 sáng ngày 23/09/2026, thị trường vàng trong nước đồng loạt ghi nhận biến động tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 23/09/2026
- SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
- DOJI HN và SG: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
- BTMH và BTMC VRTL: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 146.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 142.200.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|142.500.000
|145.500.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|142.500.000
|145.500.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|142.500.000
|145.500.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|142.300.000
|146.300.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC VRTL
|142.300.000
|146.300.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC SJC
|142.300.000
|145.500.000
|+400.000
|+600.000
|Phú Quý SJC
|142.200.000
|145.500.000
|+300.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|142.500.000
|145.500.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ Hà Nội
|142.500.000
|145.500.000
|+600.000
|+600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.