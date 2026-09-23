Cập nhật 09:11 sáng 23/09/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 300.000 - 600.000 đồng, SJC lên 145,5 triệu Ghi nhận lúc 09:11 sáng 23/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 300.000 đến 600.000 đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá bán SJC lên mức 145,50 triệu đồng.

Ghi nhận lúc 09:11 sáng ngày 23/09/2026, thị trường vàng trong nước đồng loạt ghi nhận biến động tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 23/09/2026

SJC : Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng). DOJI HN và SG : Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng). BTMH và BTMC VRTL : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 146.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 146.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng). Phú Quý SJC: Mua vào 142.200.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 142.500.000 145.500.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 142.500.000 145.500.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 142.500.000 145.500.000 +600.000 +600.000 BTMH 142.300.000 146.300.000 +300.000 +300.000 BTMC VRTL 142.300.000 146.300.000 +300.000 +300.000 BTMC SJC 142.300.000 145.500.000 +400.000 +600.000 Phú Quý SJC 142.200.000 145.500.000 +300.000 +600.000 PNJ TP.HCM 142.500.000 145.500.000 +600.000 +600.000 PNJ Hà Nội 142.500.000 145.500.000 +600.000 +600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.