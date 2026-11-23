Cập nhật 09:11 sáng 23/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng, BTMC SJC mua vào tăng 1,7 triệu đồng Lúc 09:11 sáng 23/11/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua: SJC mua 130.000.000, bán 135.000.000 đồng; BTMC SJC bán ra tăng 500.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 23/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. SJC niêm yết mua vào 130.000.000 đồng, bán ra 135.000.000 đồng, cùng tăng 1.500.000 đồng ở hai chiều.

Biến động lớn nhất ở chiều mua vào là BTMC SJC với mức tăng 1.700.000 đồng. Cũng tại thương hiệu này, chiều bán ra chỉ tăng 500.000 đồng, thấp nhất trong bảng. PNJ tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000).

: mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000). DOJI HN : mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000).

: mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000). DOJI SG : mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000).

: mua 130.000.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000). BTMH : mua 129.800.000 đồng (+1.500.000), bán 134.800.000 đồng (+1.500.000).

: mua 129.800.000 đồng (+1.500.000), bán 134.800.000 đồng (+1.500.000). BTMC VRTL : mua 129.800.000 đồng (+1.500.000), bán 134.800.000 đồng (+1.500.000).

: mua 129.800.000 đồng (+1.500.000), bán 134.800.000 đồng (+1.500.000). BTMC SJC : mua 130.000.000 đồng (+1.700.000), bán 134.000.000 đồng (+500.000).

: mua 130.000.000 đồng (+1.700.000), bán 134.000.000 đồng (+500.000). Phú Quý SJC : mua 129.500.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000).

: mua 129.500.000 đồng (+1.500.000), bán 135.000.000 đồng (+1.500.000). PNJ TP.HCM : mua 127.000.000 đồng (+1.000.000), bán 132.500.000 đồng (+1.000.000).

: mua 127.000.000 đồng (+1.000.000), bán 132.500.000 đồng (+1.000.000). PNJ Hà Nội: mua 127.000.000 đồng (+1.000.000), bán 132.500.000 đồng (+1.000.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 130.000.000 135.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI HN 130.000.000 135.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI SG 130.000.000 135.000.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMH 129.800.000 134.800.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMC VRTL 129.800.000 134.800.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMC SJC 130.000.000 134.000.000 +1.700.000 +500.000 Phú Quý SJC 129.500.000 135.000.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 127.000.000 132.500.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ Hà Nội 127.000.000 132.500.000 +1.000.000 +1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính: đồng.