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Cập nhật 09:11 sáng 24/09/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 500.000 - 600.000 đồng tại SJC, DOJI

Vũ Sơn24/09/2026 09:08

Lúc 09:11 sáng 24/09/2026, giá vàng trong nước giảm từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều mua bán tại các đơn vị SJC, DOJI và PNJ.

Vào lúc 09:11 sáng ngày 24/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Mức giảm dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI đồng loạt giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên hôm trước, niêm yết ở mức 141.900.000 đồng/lượng mua vào và 144.900.000 đồng/lượng bán ra.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 24/09/2026

  • SJC: Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 141.700.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC141.900.000144.900.000-600.000-600.000
DOJI HN141.900.000144.900.000-600.000-600.000
DOJI SG141.900.000144.900.000-600.000-600.000
BTMH141.800.000145.800.000-500.000-500.000
BTMC VRTL141.800.000145.800.000-500.000-500.000
BTMC SJC141.800.000144.900.000-500.000-600.000
Phú Quý SJC141.700.000144.900.000-500.000-600.000
PNJ TP.HCM141.900.000144.900.000-600.000-600.000
PNJ Hà Nội141.900.000144.900.000-600.000-600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:11 sáng 24/09/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 500.000 - 600.000 đồng tại SJC, DOJI
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