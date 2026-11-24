Cập nhật 09:11 sáng 24/11/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMH giảm 1 triệu đồng mỗi chiều
Lúc 09:11 sáng 24/11/2026, 6/9 thương hiệu đi ngang so với hôm qua; BTMH giảm 1 triệu đồng, BTMC VRTL tăng 500.000 đồng, Phú Quý SJC mua tăng 200.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 24/11/2026, giá vàng trong nước so với hôm qua đa số đi ngang: 6/9 thương hiệu trong bảng không đổi cả chiều mua và chiều bán. SJC niêm yết ở mức 130.000.000 đồng chiều mua và 135.000.000 đồng chiều bán.
Trong nhóm có biến động, BTMH giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Ngược lại, BTMC VRTL tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều, còn Phú Quý SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng
- SJC: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)
- DOJI HN: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)
- DOJI SG: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)
- BTMH: mua 130.000.000 (-1.000.000, hôm qua 131.000.000), bán 135.000.000 (-1.000.000, hôm qua 136.000.000)
- BTMC VRTL: mua 130.000.000 (+500.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (+500.000, hôm qua 134.500.000)
- BTMC SJC: mua 129.500.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)
- Phú Quý SJC: mua 129.700.000 (+200.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (đi ngang)
- PNJ TP.HCM: mua 127.000.000 (đi ngang), bán 132.500.000 (đi ngang)
- PNJ Hà Nội: mua 127.000.000 (đi ngang), bán 132.500.000 (đi ngang)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|130.000.000
|135.000.000
|0
|0
|DOJI HN
|130.000.000
|135.000.000
|0
|0
|DOJI SG
|130.000.000
|135.000.000
|0
|0
|BTMH
|130.000.000
|135.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMC VRTL
|130.000.000
|135.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC SJC
|129.500.000
|135.000.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|129.700.000
|135.000.000
|+200.000
|0
|PNJ TP.HCM
|127.000.000
|132.500.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|127.000.000
|132.500.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.