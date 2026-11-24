Cập nhật 09:11 sáng 24/11/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMH giảm 1 triệu đồng mỗi chiều Lúc 09:11 sáng 24/11/2026, 6/9 thương hiệu đi ngang so với hôm qua; BTMH giảm 1 triệu đồng, BTMC VRTL tăng 500.000 đồng, Phú Quý SJC mua tăng 200.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 24/11/2026, giá vàng trong nước so với hôm qua đa số đi ngang: 6/9 thương hiệu trong bảng không đổi cả chiều mua và chiều bán. SJC niêm yết ở mức 130.000.000 đồng chiều mua và 135.000.000 đồng chiều bán.

Giá vàng hôm nay

Trong nhóm có biến động, BTMH giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Ngược lại, BTMC VRTL tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều, còn Phú Quý SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)

: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang) DOJI HN : mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)

: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang) DOJI SG : mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)

: mua 130.000.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang) BTMH : mua 130.000.000 (-1.000.000, hôm qua 131.000.000), bán 135.000.000 (-1.000.000, hôm qua 136.000.000)

: mua 130.000.000 (-1.000.000, hôm qua 131.000.000), bán 135.000.000 (-1.000.000, hôm qua 136.000.000) BTMC VRTL : mua 130.000.000 (+500.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (+500.000, hôm qua 134.500.000)

: mua 130.000.000 (+500.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (+500.000, hôm qua 134.500.000) BTMC SJC : mua 129.500.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang)

: mua 129.500.000 (đi ngang), bán 135.000.000 (đi ngang) Phú Quý SJC : mua 129.700.000 (+200.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (đi ngang)

: mua 129.700.000 (+200.000, hôm qua 129.500.000), bán 135.000.000 (đi ngang) PNJ TP.HCM : mua 127.000.000 (đi ngang), bán 132.500.000 (đi ngang)

: mua 127.000.000 (đi ngang), bán 132.500.000 (đi ngang) PNJ Hà Nội: mua 127.000.000 (đi ngang), bán 132.500.000 (đi ngang)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 130.000.000 135.000.000 0 0 DOJI HN 130.000.000 135.000.000 0 0 DOJI SG 130.000.000 135.000.000 0 0 BTMH 130.000.000 135.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 130.000.000 135.000.000 +500.000 +500.000 BTMC SJC 129.500.000 135.000.000 0 0 Phú Quý SJC 129.700.000 135.000.000 +200.000 0 PNJ TP.HCM 127.000.000 132.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 127.000.000 132.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.