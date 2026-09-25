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Cập nhật 09:11 sáng 25/09/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC VRTL tăng 300.000 đồng

Vũ Sơn25/09/2026 09:06

Cập nhật lúc 09:11 sáng 25/09/2026: Giá vàng đa số đi ngang so với hôm qua, riêng BTMH và BTMC VRTL cùng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 25/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên hôm qua. Đa số các đơn vị giữ nguyên giá niêm yết, với mức giá bán phổ biến ở ngưỡng 144.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Biến động điều chỉnh tăng trong phiên này chỉ xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, khi cả hai thương hiệu đồng loạt cộng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 25/09/2026

  • SJC: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).
  • DOJI HN và DOJI SG: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).
  • BTMH: Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC141.400.000144.400.00000
DOJI HN141.400.000144.400.00000
DOJI SG141.400.000144.400.00000
BTMH141.900.000145.900.000+300.000+300.000
BTMC VRTL141.900.000145.900.000+300.000+300.000
BTMC SJC141.400.000144.400.00000
Phú Quý SJC141.400.000144.400.00000
PNJ TP.HCM141.400.000144.400.00000
PNJ Hà Nội141.400.000144.400.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:11 sáng 25/09/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC VRTL tăng 300.000 đồng
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