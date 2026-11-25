Cập nhật 09:11 sáng 25/11/2026: Giá vàng giảm 1–1,5 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Lúc 09:11 sáng 25/11/2026, giá bán vàng SJC, DOJI, PNJ giảm 1–1,5 triệu đồng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên mua 130 triệu, bán 135 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 25/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 8 trong 9 dòng giảm giá, mức giảm giá bán từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Riêng BTMC SJC đi ngang, giữ giá mua 130.000.000 đồng và giá bán 135.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Ở nhóm SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và BTMC VRTL, giá mua là 128.500.000 đồng và giá bán là 133.500.000 đồng, cùng giảm 1.500.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Phú Quý SJC có mức giảm giá mua lớn nhất bảng, 1.700.000 đồng. PNJ giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). DOJI HN : mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). DOJI SG : mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). BTMH : mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). BTMC VRTL : mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). BTMC SJC : mua 130.000.000 đồng (đi ngang), bán 135.000.000 đồng (đi ngang).

: mua 130.000.000 đồng (đi ngang), bán 135.000.000 đồng (đi ngang). Phú Qúy SJC : mua 128.000.000 đồng (giảm 1.700.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).

: mua 128.000.000 đồng (giảm 1.700.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng). PNJ TP.HCM : mua 126.000.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng), bán 131.500.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng).

: mua 126.000.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng), bán 131.500.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng). PNJ Hà Nội: mua 126.000.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng), bán 131.500.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 128.500.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI HN 128.500.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI SG 128.500.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMH 128.500.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMC VRTL 128.500.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMC SJC 130.000.000 135.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 128.000.000 133.500.000 -1.700.000 -1.500.000 PNJ TP.HCM 126.000.000 131.500.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 126.000.000 131.500.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.