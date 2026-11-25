Cập nhật 09:11 sáng 25/11/2026: Giá vàng giảm 1–1,5 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
Lúc 09:11 sáng 25/11/2026, giá bán vàng SJC, DOJI, PNJ giảm 1–1,5 triệu đồng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên mua 130 triệu, bán 135 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:11 sáng 25/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 8 trong 9 dòng giảm giá, mức giảm giá bán từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Riêng BTMC SJC đi ngang, giữ giá mua 130.000.000 đồng và giá bán 135.000.000 đồng.
Ở nhóm SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và BTMC VRTL, giá mua là 128.500.000 đồng và giá bán là 133.500.000 đồng, cùng giảm 1.500.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Phú Quý SJC có mức giảm giá mua lớn nhất bảng, 1.700.000 đồng. PNJ giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng
- SJC: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- DOJI HN: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- DOJI SG: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- BTMH: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- BTMC VRTL: mua 128.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- BTMC SJC: mua 130.000.000 đồng (đi ngang), bán 135.000.000 đồng (đi ngang).
- Phú Qúy SJC: mua 128.000.000 đồng (giảm 1.700.000 đồng), bán 133.500.000 đồng (giảm 1.500.000 đồng).
- PNJ TP.HCM: mua 126.000.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng), bán 131.500.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng).
- PNJ Hà Nội: mua 126.000.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng), bán 131.500.000 đồng (giảm 1.000.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|128.500.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|DOJI HN
|128.500.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|DOJI SG
|128.500.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|BTMH
|128.500.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|BTMC VRTL
|128.500.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|BTMC SJC
|130.000.000
|135.000.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|128.000.000
|133.500.000
|-1.700.000
|-1.500.000
|PNJ TP.HCM
|126.000.000
|131.500.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ Hà Nội
|126.000.000
|131.500.000
|-1.000.000
|-1.000.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.