Cập nhật 09:11 sáng 26/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 144,4 triệu đồng Bản tin lúc 09:11 sáng 26/09/2026: Thị trường đi ngang so với hôm qua, giá bán SJC đứng ở 144,4 triệu đồng và BTMH duy trì mốc 145,5 triệu đồng trên mỗi lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 26/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận trạng thái bình ổn, toàn bộ các thương hiệu lớn đều giữ nguyên mức giá niêm yết so với ngày hôm qua. Giá bán vàng miếng cao nhất hiện ở mức 145.500.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 26/09/2026

SJC : Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC : Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 141.400.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI Hà Nội 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI TP.HCM 141.400.000 144.400.000 0 0 BTMH 141.500.000 145.500.000 0 0 BTMC VRTL 141.500.000 145.500.000 0 0 BTMC SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 Phú Quý SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.400.000 144.400.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.