Cập nhật 09:11 sáng 26/11/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng hai dòng PNJ tăng 500.000 đồng
Giá vàng lúc 09:11 sáng 26/11/2026: SJC, DOJI, BTMH, BTMC, Phú Quý đi ngang so với hôm qua, PNJ TP.HCM và Hà Nội cùng tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:11 sáng 26/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua đi ngang ở 7 trong 9 dòng niêm yết. Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.
Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 129.100.000 đồng, bán ra 134.100.000 đồng. PNJ ở hai khu vực niêm yết mua vào 126.500.000 đồng, bán ra 132.000.000 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 26/11/2026
- SJC: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang so với hôm qua.
- DOJI HN: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.
- DOJI SG: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.
- BTMH: mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang.
- BTMC VRTL: mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang.
- BTMC SJC: mua 128.500.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.
- Phú Quý SJC: mua 128.500.000 (0), bán 134.000.000 (0), đi ngang.
- PNJ TP.HCM: mua 126.500.000 (+500.000), bán 132.000.000 (+500.000), tăng so với hôm qua.
- PNJ Hà Nội: mua 126.500.000 (+500.000), bán 132.000.000 (+500.000), tăng so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|129.100.000
|134.100.000
|0
|0
|DOJI HN
|129.100.000
|134.100.000
|0
|0
|DOJI SG
|129.100.000
|134.100.000
|0
|0
|BTMH
|128.500.000
|133.500.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|128.500.000
|133.500.000
|0
|0
|BTMC SJC
|128.500.000
|134.100.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|128.500.000
|134.000.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|126.500.000
|132.000.000
|+500.000
|+500.000
|PNJ Hà Nội
|126.500.000
|132.000.000
|+500.000
|+500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.