Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:11 sáng 27/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 144,4 triệu đồng

Vũ Sơn27/09/2026 09:06

Cập nhật lúc 09:11 sáng 27/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC bán ra 144,4 triệu đồng, BTMH duy trì 145,4 triệu đồng mỗi lượng.

Vào thời điểm 09:11 sáng ngày 27/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi tất cả các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Giá bán ra phổ biến duy trì ở mức 144.400.000 đồng/lượng tại đa số doanh nghiệp lớn, trong khi một số đơn vị tiếp tục niêm yết ngưỡng 145.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

  • SJC: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).
  • DOJI HN & SG: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).
  • BTMH: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0).
  • BTMC VRTL: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0).
  • BTMC SJC: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).
  • Phú Quý SJC: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).
  • PNJ TP.HCM & Hà Nội: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC141.400.000144.400.00000
DOJI HN141.400.000144.400.00000
DOJI SG141.400.000144.400.00000
BTMH141.400.000145.400.00000
BTMC VRTL141.400.000145.400.00000
BTMC SJC141.400.000144.400.00000
Phú Quý SJC141.400.000144.400.00000
PNJ TP.HCM141.400.000144.400.00000
PNJ Hà Nội141.400.000144.400.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:11 sáng 27/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 144,4 triệu đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO