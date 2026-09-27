Cập nhật 09:11 sáng 27/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ mức 144,4 triệu đồng Cập nhật lúc 09:11 sáng 27/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC bán ra 144,4 triệu đồng, BTMH duy trì 145,4 triệu đồng mỗi lượng.

Vào thời điểm 09:11 sáng ngày 27/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi tất cả các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Giá bán ra phổ biến duy trì ở mức 144.400.000 đồng/lượng tại đa số doanh nghiệp lớn, trong khi một số đơn vị tiếp tục niêm yết ngưỡng 145.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0). DOJI HN & SG : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0). BTMH : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0). BTMC VRTL : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 145.400.000 đồng (0). BTMC SJC : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0). Phú Quý SJC : mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0). PNJ TP.HCM & Hà Nội: mua vào 141.400.000 đồng (0), bán ra 144.400.000 đồng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI HN 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI SG 141.400.000 144.400.000 0 0 BTMH 141.400.000 145.400.000 0 0 BTMC VRTL 141.400.000 145.400.000 0 0 BTMC SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 Phú Quý SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.400.000 144.400.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.