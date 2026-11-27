Cập nhật 09:11 sáng 27/11/2026: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng, riêng PNJ giảm 700.000 chiều mua Lúc 09:11 sáng 27/11/2026, giá vàng SJC, DOJI giảm 300.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua; PNJ giảm 700.000 đồng chiều mua, BTMH và BTMC VRTL đi ngang.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 27/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá niêm yết của SJC hiện là 129.200.000 đồng (mua) và 134.200.000 đồng (bán).

Bên cạnh đó, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào, xuống 126.300.000 đồng, trong khi giá bán ra đi ngang ở 132.500.000 đồng. BTMH và BTMC VRTL không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 27/11/2026

SJC : mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng). DOJI HN : mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng). DOJI SG : mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng). BTMH : mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 133.500.000 đồng (đi ngang).

: mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 133.500.000 đồng (đi ngang). BTMC VRTL : mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 133.500.000 đồng (đi ngang).

: mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 133.500.000 đồng (đi ngang). BTMC SJC : mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (đi ngang), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng). Phú Quý SJC : mua 128.500.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

: mua 128.500.000 đồng (giảm 300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 300.000 đồng). PNJ TP.HCM : mua 126.300.000 đồng (giảm 700.000 đồng), bán 132.500.000 đồng (đi ngang).

: mua 126.300.000 đồng (giảm 700.000 đồng), bán 132.500.000 đồng (đi ngang). PNJ Hà Nội: mua 126.300.000 đồng (giảm 700.000 đồng), bán 132.500.000 đồng (đi ngang).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 129.200.000 134.200.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 129.200.000 134.200.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 129.200.000 134.200.000 -300.000 -300.000 BTMH 128.500.000 133.500.000 0 0 BTMC VRTL 128.500.000 133.500.000 0 0 BTMC SJC 128.500.000 134.200.000 0 -300.000 Phú Quý SJC 128.500.000 134.200.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 126.300.000 132.500.000 -700.000 0 PNJ Hà Nội 126.300.000 132.500.000 -700.000 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng; mức +/- được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.