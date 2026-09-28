Cập nhật 09:11 sáng 28/09/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu, riêng BTMC giảm 1,2 triệu đồng
Tính đến 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm từ 1.000.000 đến 1.200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm hôm qua.
Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến ở hầu hết các thương hiệu là 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu có mức giảm lên tới 1.200.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:11
- SJC: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI HN
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI SG
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMH
|140.200.000
|144.200.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMC VRTL
|140.200.000
|144.200.000
|-1.200.000
|-1.200.000
|BTMC SJC
|140.200.000
|143.400.000
|-1.200.000
|-1.000.000
|Phú Quý SJC
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ TP.HCM
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ Hà Nội
|140.400.000
|143.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.