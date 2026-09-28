Cập nhật 09:11 sáng 28/09/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu, riêng BTMC giảm 1,2 triệu đồng Tính đến 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm từ 1.000.000 đến 1.200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến ở hầu hết các thương hiệu là 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu có mức giảm lên tới 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Bảo Tín Minh Hải (BTMH) : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 140.200.000 144.200.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 140.200.000 144.200.000 -1.200.000 -1.200.000 BTMC SJC 140.200.000 143.400.000 -1.200.000 -1.000.000 Phú Quý SJC 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.