Cập nhật 09:11 sáng 29/11/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ 131–136 triệu đồng Lúc 09:11 sáng 29/11/2026, giá vàng trong nước đi ngang cả mua và bán so với hôm qua; SJC và DOJI niêm yết mua vào 131.000.000 đồng, bán ra 136.000.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 29/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Cả 9 thương hiệu trong bảng đều có mức chênh lệch bằng 0.

SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 131.000.000 đồng, bán ra 136.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức thấp nhất trong bảng: mua vào 127.500.000 đồng, bán ra 133.700.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 29/11/2026

SJC : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. DOJI HN : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. DOJI SG : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. BTMH : mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang. BTMC VRTL : mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang. BTMC SJC : mua 129.500.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. Phú Quý SJC : mua 129.800.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.800.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 127.500.000 đồng (0), bán 133.700.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 127.500.000 đồng (0), bán 133.700.000 đồng (0), đi ngang. PNJ Hà Nội: mua 127.500.000 đồng (0), bán 133.700.000 đồng (0), đi ngang.

Không có thương hiệu nào ghi nhận biến động tăng hoặc giảm so với hôm qua tại thời điểm cập nhật.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 131.000.000 136.000.000 0 0 DOJI HN 131.000.000 136.000.000 0 0 DOJI SG 131.000.000 136.000.000 0 0 BTMH 129.500.000 134.500.000 0 0 BTMC VRTL 129.500.000 134.500.000 0 0 BTMC SJC 129.500.000 136.000.000 0 0 Phú Quý SJC 129.800.000 136.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 127.500.000 133.700.000 0 0 PNJ Hà Nội 127.500.000 133.700.000 0 0

Đơn vị: đồng. Chênh lệch tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.