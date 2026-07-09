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Cập nhật 09:12 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua

Vũ Sơn09/07/2026 09:07

Lúc 09:12 sáng 09/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua, SJC vẫn niêm yết mua 145,5 triệu đồng/lượng, bán 148,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:12 sáng ngày 09/07/2026, giá vàng trong nước đi ngang trên diện rộng so với hôm qua. Toàn bộ các thương hiệu vàng lớn đều giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

SJC tiếp tục niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán), bằng với phiên hôm qua. Các thương hiệu còn lại như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ cũng không thay đổi giá so với ngày trước đó.

Điểm nhanh lúc 09:12 sáng

  • SJC: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI Hà Nội: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • DOJI TP.HCM: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Bảo Tín Minh Châu (SJC): mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ TP.HCM: mua 145,2 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,2 triệu đồng/lượng (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 145,2 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC145,5148,500
DOJI Hà Nội145,5148,500
DOJI TP.HCM145,5148,500
BTMH144,3148,300
BTMC SJC144,3148,500
Phú Quý SJC145,0148,500
PNJ TP.HCM145,2148,200
PNJ Hà Nội145,2148,200
Giá vàng hôm nay 09/07/2026 đi ngang so với hôm qua
Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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