Cập nhật 09:12 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, các thương hiệu giữ nguyên so với hôm qua Lúc 09:12 sáng 09/07/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua, SJC vẫn niêm yết mua 145,5 triệu đồng/lượng, bán 148,5 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:12 sáng ngày 09/07/2026, giá vàng trong nước đi ngang trên diện rộng so với hôm qua. Toàn bộ các thương hiệu vàng lớn đều giữ nguyên mức giá mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

SJC tiếp tục niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán), bằng với phiên hôm qua. Các thương hiệu còn lại như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ cũng không thay đổi giá so với ngày trước đó.

Điểm nhanh lúc 09:12 sáng

SJC : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI TP.HCM : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi) Bảo Tín Minh Châu (SJC) : mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 145,2 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,2 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,2 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 145,2 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,2 triệu đồng/lượng (không đổi)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,5 148,5 0 0 DOJI Hà Nội 145,5 148,5 0 0 DOJI TP.HCM 145,5 148,5 0 0 BTMH 144,3 148,3 0 0 BTMC SJC 144,3 148,5 0 0 Phú Quý SJC 145,0 148,5 0 0 PNJ TP.HCM 145,2 148,2 0 0 PNJ Hà Nội 145,2 148,2 0 0

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.