Cập nhật 09:15 sáng 08/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMH giảm sâu nhất
Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm mạnh nhất với gần 1 triệu đồng cả hai chiều mua bán.
Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Đa số thương hiệu ghi nhận mức giảm khoảng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng BTMH giảm sâu nhất với gần 1 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:15 sáng
- SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- DOJI HN: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- DOJI SG: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- BTMH: mua 145 triệu đồng/lượng (-1), bán 149 triệu đồng/lượng (-1)
- BTMC SJC: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- Phú Quý SJC: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- PNJ TP.HCM: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)
- PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI HN
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI SG
|146,5
|149,5
|-0,5
|-0,5
|BTMH
|145
|149
|-1
|-1
|BTMC SJC
|144,8
|149,5
|-0,7
|-0,5
|Phú Quý SJC
|146
|149,5
|-0,5
|-0,5
|PNJ TP.HCM
|146
|149
|-0,5
|-0,5
|PNJ Hà Nội
|146
|149
|-0,5
|-0,5
Ghi chú
Giá vàng nêu trên tính theo đơn vị triệu đồng/lượng, mang tính tham khảo tại thời điểm 09:15 sáng 08/07/2026 và có thể thay đổi theo từng cửa hàng, khu vực.