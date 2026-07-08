Cập nhật 09:15 sáng 08/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMH giảm sâu nhất Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm mạnh nhất với gần 1 triệu đồng cả hai chiều mua bán.

Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Đa số thương hiệu ghi nhận mức giảm khoảng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng BTMH giảm sâu nhất với gần 1 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:15 sáng

SJC : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5) DOJI HN : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5) DOJI SG : mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5) BTMH : mua 145 triệu đồng/lượng (-1), bán 149 triệu đồng/lượng (-1)

: mua 145 triệu đồng/lượng (-1), bán 149 triệu đồng/lượng (-1) BTMC SJC : mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5) Phú Quý SJC : mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5) PNJ TP.HCM : mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5) PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 146,5 149,5 -0,5 -0,5 DOJI HN 146,5 149,5 -0,5 -0,5 DOJI SG 146,5 149,5 -0,5 -0,5 BTMH 145 149 -1 -1 BTMC SJC 144,8 149,5 -0,7 -0,5 Phú Quý SJC 146 149,5 -0,5 -0,5 PNJ TP.HCM 146 149 -0,5 -0,5 PNJ Hà Nội 146 149 -0,5 -0,5

Ghi chú

Giá vàng nêu trên tính theo đơn vị triệu đồng/lượng, mang tính tham khảo tại thời điểm 09:15 sáng 08/07/2026 và có thể thay đổi theo từng cửa hàng, khu vực.