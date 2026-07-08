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Cập nhật 09:15 sáng 08/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMH giảm sâu nhất

Vũ Sơn08/07/2026 09:11

Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,5 triệu đồng/lượng, riêng BTMH giảm mạnh nhất với gần 1 triệu đồng cả hai chiều mua bán.

Lúc 09:15 sáng 08/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua. Đa số thương hiệu ghi nhận mức giảm khoảng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng BTMH giảm sâu nhất với gần 1 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:15 sáng

  • SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • DOJI HN: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • DOJI SG: mua 146,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • BTMH: mua 145 triệu đồng/lượng (-1), bán 149 triệu đồng/lượng (-1)
  • BTMC SJC: mua 144,8 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • Phú Quý SJC: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • PNJ TP.HCM: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 149 triệu đồng/lượng (-0,5)
Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán
SJC146,5149,5-0,5-0,5
DOJI HN146,5149,5-0,5-0,5
DOJI SG146,5149,5-0,5-0,5
BTMH145149-1-1
BTMC SJC144,8149,5-0,7-0,5
Phú Quý SJC146149,5-0,5-0,5
PNJ TP.HCM146149-0,5-0,5
PNJ Hà Nội146149-0,5-0,5

Ghi chú

Giá vàng nêu trên tính theo đơn vị triệu đồng/lượng, mang tính tham khảo tại thời điểm 09:15 sáng 08/07/2026 và có thể thay đổi theo từng cửa hàng, khu vực.

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        Cập nhật 09:15 sáng 08/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,5–1 triệu, riêng BTMH giảm sâu nhất
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