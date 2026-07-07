Cập nhật 09:16 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4–0,7 triệu, riêng BTMH đứng yên Lúc 9h16 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,4–0,7 triệu đồng mỗi lượng, riêng BTMH giữ nguyên không đổi.

Lúc 9 giờ 16 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm phổ biến từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, riêng BTMH là thương hiệu duy nhất giữ giá không đổi.

Điểm nhanh lúc 9h16 sáng

SJC : mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5) DOJI Hà Nội : mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5) DOJI Sài Gòn : mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5) BTMH : mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150 triệu đồng/lượng (0)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150 triệu đồng/lượng (0) BTMC SJC : mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5) Phú Quý SJC : mua 147 triệu đồng/lượng (-0,4), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)

: mua 147 triệu đồng/lượng (-0,4), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5) PNJ TP.HCM : mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)

: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7) PNJ Hà Nội: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 147,5 150,5 -0,5 -0,5 DOJI Hà Nội 147,5 150,5 -0,5 -0,5 DOJI Sài Gòn 147,5 150,5 -0,5 -0,5 BTMH 146,5 150 0 0 BTMC SJC 146,5 150,5 0 -0,5 Phú Quý SJC 147 150,5 -0,4 -0,5 PNJ TP.HCM 147,3 150,3 -0,7 -0,7 PNJ Hà Nội 147,3 150,3 -0,7 -0,7

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch giữa các cửa hàng và khu vực khác nhau tại cùng thời điểm.