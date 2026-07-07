Cập nhật 09:16 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4–0,7 triệu, riêng BTMH đứng yên
Lúc 9h16 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,4–0,7 triệu đồng mỗi lượng, riêng BTMH giữ nguyên không đổi.
Lúc 9 giờ 16 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm phổ biến từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, riêng BTMH là thương hiệu duy nhất giữ giá không đổi.
Điểm nhanh lúc 9h16 sáng
- SJC: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- DOJI Hà Nội: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- DOJI Sài Gòn: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- BTMH: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150 triệu đồng/lượng (0)
- BTMC SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- Phú Quý SJC: mua 147 triệu đồng/lượng (-0,4), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
- PNJ TP.HCM: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)
- PNJ Hà Nội: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đồng/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|147,5
|150,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI Hà Nội
|147,5
|150,5
|-0,5
|-0,5
|DOJI Sài Gòn
|147,5
|150,5
|-0,5
|-0,5
|BTMH
|146,5
|150
|0
|0
|BTMC SJC
|146,5
|150,5
|0
|-0,5
|Phú Quý SJC
|147
|150,5
|-0,4
|-0,5
|PNJ TP.HCM
|147,3
|150,3
|-0,7
|-0,7
|PNJ Hà Nội
|147,3
|150,3
|-0,7
|-0,7
Ghi chú
Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch giữa các cửa hàng và khu vực khác nhau tại cùng thời điểm.