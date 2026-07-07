Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:16 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4–0,7 triệu, riêng BTMH đứng yên

Vũ Sơn07/07/2026 09:11

Lúc 9h16 sáng 07/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, phổ biến 0,4–0,7 triệu đồng mỗi lượng, riêng BTMH giữ nguyên không đổi.

Lúc 9 giờ 16 sáng ngày 07/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm phổ biến từ 0,4 đến 0,7 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, riêng BTMH là thương hiệu duy nhất giữ giá không đổi.

Điểm nhanh lúc 9h16 sáng

  • SJC: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • DOJI Hà Nội: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • DOJI Sài Gòn: mua 147,5 triệu đồng/lượng (-0,5), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • BTMH: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150 triệu đồng/lượng (0)
  • BTMC SJC: mua 146,5 triệu đồng/lượng (0), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • Phú Quý SJC: mua 147 triệu đồng/lượng (-0,4), bán 150,5 triệu đồng/lượng (-0,5)
  • PNJ TP.HCM: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)
  • PNJ Hà Nội: mua 147,3 triệu đồng/lượng (-0,7), bán 150,3 triệu đồng/lượng (-0,7)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (triệu đồng/lượng)Bán hôm nay (triệu đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC147,5150,5-0,5-0,5
DOJI Hà Nội147,5150,5-0,5-0,5
DOJI Sài Gòn147,5150,5-0,5-0,5
BTMH146,515000
BTMC SJC146,5150,50-0,5
Phú Quý SJC147150,5-0,4-0,5
PNJ TP.HCM147,3150,3-0,7-0,7
PNJ Hà Nội147,3150,3-0,7-0,7
Bảng giá vàng cập nhật sáng 07/07/2026
Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch giữa các cửa hàng và khu vực khác nhau tại cùng thời điểm.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:16 sáng 07/07/2026: Giá vàng giảm 0,4–0,7 triệu, riêng BTMH đứng yên
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO