Cập nhật 09:17 sáng 11/11/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1,3–1,5 triệu, riêng BTMH giảm 1,5 triệu Lúc 09:17 sáng 11/11/2026, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua: giá bán giảm 1,3–1,5 triệu đồng, BTMH giảm nhiều nhất ở cả chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 11/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn hôm qua. Giá bán giảm từ 1.300.000 đến 1.500.000 đồng, trong đó BTMH giảm nhiều nhất với mức -1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng hôm nay

Ở chiều mua vào, mức giảm dao động từ 900.000 đến 1.500.000 đồng. Phú Quý SJC giảm ít nhất với -900.000 đồng, trong khi giá bán ra của thương hiệu này giảm 1.400.000 đồng so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

SJC : mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000)

: mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000) DOJI HN : mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000)

: mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000) DOJI SG : mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000)

: mua 136.500.000 (-1.400.000), bán 139.500.000 (-1.400.000) BTMH : mua 135.500.000 (-1.500.000), bán 139.500.000 (-1.500.000). Đây là mức giảm lớn nhất trong bảng ở cả hai chiều.

: mua 135.500.000 (-1.500.000), bán 139.500.000 (-1.500.000). Đây là mức giảm lớn nhất trong bảng ở cả hai chiều. BTMC VRTL : mua 135.500.000 (-1.300.000), bán 139.500.000 (-1.300.000)

: mua 135.500.000 (-1.300.000), bán 139.500.000 (-1.300.000) BTMC SJC : mua 135.500.000 (-1.300.000), bán 139.500.000 (-1.400.000)

: mua 135.500.000 (-1.300.000), bán 139.500.000 (-1.400.000) Phú Quý SJC : mua 136.500.000 (-900.000), bán 139.500.000 (-1.400.000)

: mua 136.500.000 (-900.000), bán 139.500.000 (-1.400.000) PNJ TP.HCM : mua 134.700.000 (-1.400.000), bán 138.900.000 (-1.400.000)

: mua 134.700.000 (-1.400.000), bán 138.900.000 (-1.400.000) PNJ Hà Nội: mua 134.700.000 (-1.400.000), bán 138.900.000 (-1.400.000)

Về mặt bằng giá, SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC và Phú Quý SJC cùng niêm yết giá bán 139.500.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết giá bán 138.900.000 đồng, thấp hơn 600.000 đồng so với nhóm trên.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: đồng. Mức chênh lệch là giá hôm nay trừ giá hôm qua.

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.500.000 139.500.000 -1.400.000 -1.400.000 DOJI HN 136.500.000 139.500.000 -1.400.000 -1.400.000 DOJI SG 136.500.000 139.500.000 -1.400.000 -1.400.000 BTMH 135.500.000 139.500.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMC VRTL 135.500.000 139.500.000 -1.300.000 -1.300.000 BTMC SJC 135.500.000 139.500.000 -1.300.000 -1.400.000 Phú Quý SJC 136.500.000 139.500.000 -900.000 -1.400.000 PNJ TP.HCM 134.700.000 138.900.000 -1.400.000 -1.400.000 PNJ Hà Nội 134.700.000 138.900.000 -1.400.000 -1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.