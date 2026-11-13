Cập nhật 09:17 sáng 13/11/2026: Giá vàng giảm 0,5–1 triệu đồng, riêng BTMC đi ngang so với hôm qua Lúc 09:17 sáng 13/11/2026, giá bán vàng SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH, Phú Quý SJC giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua; PNJ giảm 500.000 đồng, BTMC đi ngang.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 13/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua giảm ở phần lớn thương hiệu. Giá bán của SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Quý SJC cùng giảm 1.000.000 đồng, còn PNJ giảm 500.000 đồng. Hai dòng của BTMC đi ngang.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC niêm yết mua vào 135.000.000 đồng, bán ra 138.000.000 đồng, cùng giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua. DOJI HN, DOJI SG có mức giá và biến động tương tự SJC. Trong khi đó, BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên giá mua và giá bán so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

SJC : mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000).

: mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000). DOJI HN : mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000).

: mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000). DOJI SG : mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000).

: mua 135.000.000 đồng (-1.000.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000). BTMH : mua 133.700.000 đồng (-1.000.000), bán 137.700.000 đồng (-1.000.000).

: mua 133.700.000 đồng (-1.000.000), bán 137.700.000 đồng (-1.000.000). BTMC VRTL : mua 134.700.000 đồng (đi ngang), bán 138.700.000 đồng (đi ngang).

: mua 134.700.000 đồng (đi ngang), bán 138.700.000 đồng (đi ngang). BTMC SJC : mua 134.700.000 đồng (đi ngang), bán 139.000.000 đồng (đi ngang).

: mua 134.700.000 đồng (đi ngang), bán 139.000.000 đồng (đi ngang). Phú Qúy SJC : mua 135.000.000 đồng (-700.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000).

: mua 135.000.000 đồng (-700.000), bán 138.000.000 đồng (-1.000.000). PNJ TP.HCM : mua 133.200.000 đồng (-500.000), bán 137.400.000 đồng (-500.000).

: mua 133.200.000 đồng (-500.000), bán 137.400.000 đồng (-500.000). PNJ Hà Nội: mua 133.200.000 đồng (-500.000), bán 137.400.000 đồng (-500.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 135.000.000 138.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 135.000.000 138.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 135.000.000 138.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 133.700.000 137.700.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 134.700.000 138.700.000 0 0 BTMC SJC 134.700.000 139.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 135.000.000 138.000.000 -700.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 133.200.000 137.400.000 -500.000 -500.000 PNJ Hà Nội 133.200.000 137.400.000 -500.000 -500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.