Cập nhật 09:17 sáng 14/11/2026: Giá vàng giảm 200.000–500.000 đồng, riêng BTMH đi ngang Lúc 09:17 sáng 14/11/2026, giá vàng SJC mua 134.500.000 đồng, bán 137.500.000 đồng, cùng giảm 500.000 đồng so với hôm qua; BTMH giữ nguyên giá mua và bán.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 14/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 8 trong 9 thương hiệu điều chỉnh giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng. Tại SJC, giá mua là 134.500.000 đồng và giá bán là 137.500.000 đồng, cùng giảm 500.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Riêng BTMH đi ngang ở cả hai chiều, với giá mua 134.000.000 đồng và giá bán 138.000.000 đồng. Ở chiều ngược lại, PNJ có mức giá bán thấp nhất bảng là 136.900.000 đồng, giảm 500.000 đồng so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

SJC : mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng). DOJI HN : mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng). DOJI SG : mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng). BTMH : mua 134.000.000 đồng (đi ngang), bán 138.000.000 đồng (đi ngang).

: mua 134.000.000 đồng (đi ngang), bán 138.000.000 đồng (đi ngang). BTMC VRTL : mua 133.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng), bán 137.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng).

: mua 133.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng), bán 137.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng). BTMC SJC : mua 133.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 133.800.000 đồng (giảm 200.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng). Phú Quý SJC : mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 134.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 137.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng). PNJ TP.HCM : mua 132.700.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 136.900.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

: mua 132.700.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 136.900.000 đồng (giảm 500.000 đồng). PNJ Hà Nội: mua 132.700.000 đồng (giảm 500.000 đồng), bán 136.900.000 đồng (giảm 500.000 đồng).

Cụ thể, 6 thương hiệu gồm SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 500.000 đồng ở cả giá mua và giá bán. BTMC VRTL giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC SJC giảm 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 134.500.000 137.500.000 -500.000 -500.000 DOJI HN 134.500.000 137.500.000 -500.000 -500.000 DOJI SG 134.500.000 137.500.000 -500.000 -500.000 BTMH 134.000.000 138.000.000 0 0 BTMC VRTL 133.800.000 137.800.000 -200.000 -200.000 BTMC SJC 133.800.000 137.500.000 -200.000 -500.000 Phú Quý SJC 134.500.000 137.500.000 -500.000 -500.000 PNJ TP.HCM 132.700.000 136.900.000 -500.000 -500.000 PNJ Hà Nội 132.700.000 136.900.000 -500.000 -500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.