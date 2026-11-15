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Cập nhật 09:17 sáng 15/11/2026: Giá vàng đi ngang, SJC mua 134,5 triệu, bán 137,5 triệu đồng

Vũ Sơn15/11/2026 09:14

Lúc 09:17 sáng 15/11/2026, 9 thương hiệu giữ nguyên giá mua, bán so với hôm qua; giá bán dao động từ 136.900.000 đến 137.800.000 đồng, SJC bán 137.500.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:17 sáng ngày 15/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu và dòng sản phẩm trong bảng đều đi ngang so với hôm qua, cả chiều mua vào lẫn bán ra. Giá SJC niêm yết ở mức mua 134.500.000 đồng, bán 137.500.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 15/11/2026
Giá vàng hôm nay

Trong bảng, giá bán thấp nhất là 136.900.000 đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội. Giá bán cao nhất là 137.800.000 đồng tại BTMH và BTMC VRTL. Chênh lệch mua - bán của từng thương hiệu được trình bày ở bảng bên dưới.

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

  • SJC: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0)
  • DOJI HN: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0)
  • DOJI SG: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0)
  • BTMH: mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.800.000 đồng (0)
  • BTMC VRTL: mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.800.000 đồng (0)
  • BTMC SJC: mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0)
  • Phú Quý SJC: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0)
  • PNJ TP.HCM: mua 132.700.000 đồng (0), bán 136.900.000 đồng (0)
  • PNJ Hà Nội: mua 132.700.000 đồng (0), bán 136.900.000 đồng (0)

Không có thương hiệu nào ghi nhận biến động so với hôm qua ở cả hai chiều mua và bán. Giá mua vào cao nhất là 134.500.000 đồng (SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC), thấp nhất là 132.700.000 đồng (PNJ TP.HCM, PNJ Hà Nội).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC134.500.000137.500.00000
DOJI HN134.500.000137.500.00000
DOJI SG134.500.000137.500.00000
BTMH133.800.000137.800.00000
BTMC VRTL133.800.000137.800.00000
BTMC SJC133.800.000137.500.00000
Phú Quý SJC134.500.000137.500.00000
PNJ TP.HCM132.700.000136.900.00000
PNJ Hà Nội132.700.000136.900.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:17 sáng 15/11/2026: Giá vàng đi ngang, SJC mua 134,5 triệu, bán 137,5 triệu đồng
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