Cập nhật 09:17 sáng 17/11/2026: Giá vàng giảm 100.000–300.000 đồng, Phú Quý SJC giảm mua 500.000 Lúc 09:17 sáng 17/11/2026, giá vàng chiều bán ra giảm 100.000–300.000 đồng so với hôm qua; SJC mua 134.200.000, bán 137.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:17 sáng 17/11/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn hôm qua. Chiều bán ra giảm 100.000–300.000 đồng, trong đó BTMC VRTL giảm 100.000 đồng, các thương hiệu còn lại giảm 300.000 đồng.

Ở chiều mua vào, Phú Quý SJC giảm 500.000 đồng, mức giảm lớn nhất trong bảng. SJC niêm yết mua 134.200.000 đồng, bán 137.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng 17/11/2026

Đơn vị: đồng. Mức tăng giảm so sánh giá hôm nay với hôm qua.

SJC : mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000) DOJI HN : mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000) DOJI SG : mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000) BTMH : mua 133.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 133.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000) BTMC VRTL : mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-100.000)

: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-100.000) BTMC SJC : mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-300.000) Phú Quý SJC : mua 134.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-300.000)

: mua 134.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-300.000) PNJ TP.HCM : mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)

: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000) PNJ Hà Nội: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.200.000 137.200.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 134.200.000 137.200.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 134.200.000 137.200.000 -300.000 -300.000 BTMH 133.200.000 137.200.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 133.200.000 137.200.000 -100.000 -100.000 BTMC SJC 133.200.000 137.200.000 -100.000 -300.000 Phú Quý SJC 134.000.000 137.200.000 -500.000 -300.000 PNJ TP.HCM 132.400.000 136.600.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 132.400.000 136.600.000 -300.000 -300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.