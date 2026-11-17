Cập nhật 09:17 sáng 17/11/2026: Giá vàng giảm 100.000–300.000 đồng, Phú Quý SJC giảm mua 500.000
Lúc 09:17 sáng 17/11/2026, giá vàng chiều bán ra giảm 100.000–300.000 đồng so với hôm qua; SJC mua 134.200.000, bán 137.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:17 sáng 17/11/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn hôm qua. Chiều bán ra giảm 100.000–300.000 đồng, trong đó BTMC VRTL giảm 100.000 đồng, các thương hiệu còn lại giảm 300.000 đồng.
Ở chiều mua vào, Phú Quý SJC giảm 500.000 đồng, mức giảm lớn nhất trong bảng. SJC niêm yết mua 134.200.000 đồng, bán 137.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:17 sáng 17/11/2026
Đơn vị: đồng. Mức tăng giảm so sánh giá hôm nay với hôm qua.
- SJC: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- DOJI HN: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- DOJI SG: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- BTMH: mua 133.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- BTMC VRTL: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-100.000)
- BTMC SJC: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- Phú Quý SJC: mua 134.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- PNJ TP.HCM: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)
- PNJ Hà Nội: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|134.200.000
|137.200.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI HN
|134.200.000
|137.200.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI SG
|134.200.000
|137.200.000
|-300.000
|-300.000
|BTMH
|133.200.000
|137.200.000
|-300.000
|-300.000
|BTMC VRTL
|133.200.000
|137.200.000
|-100.000
|-100.000
|BTMC SJC
|133.200.000
|137.200.000
|-100.000
|-300.000
|Phú Quý SJC
|134.000.000
|137.200.000
|-500.000
|-300.000
|PNJ TP.HCM
|132.400.000
|136.600.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ Hà Nội
|132.400.000
|136.600.000
|-300.000
|-300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.