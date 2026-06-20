Cập nhật 09:17 sáng 20/06/2026: Giá vàng SJC và BTMH tăng 500 đồng/chỉ, DOJI và PNJ đi ngang
Sáng 20/06/2026, vàng SJC niêm yết mua 144,2 triệu – bán 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua; DOJI và PNJ giữ nguyên giá.
Cập nhật lúc 09:17 sáng ngày 20/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận một số thay đổi so với phiên hôm qua. Vàng SJC tại đơn vị phát hành tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, trong khi DOJI (cả Hà Nội và TP.HCM) cùng PNJ giữ nguyên mức giá từ hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:17
- SJC: mua 144,2 triệu đồng (+500.000), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
- DOJI Hà Nội: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)
- DOJI TP.HCM: mua 142,5 triệu đồng (không đổi), bán 146,5 triệu đồng (không đổi)
- BTMH: mua 143,0 triệu đồng (+500.000), bán 147,5 triệu đồng (+500.000)
- BTMC SJC: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
- Phú Quý SJC: mua 143,7 triệu đồng (không đổi), bán 147,2 triệu đồng (+500.000)
- PNJ TP.HCM: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)
- PNJ Hà Nội: mua 143,6 triệu đồng (không đổi), bán 146,6 triệu đồng (không đổi)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
Đơn vị: triệu đồng/lượng
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144,20
|147,20
|+0,50
|+0,50
|DOJI Hà Nội
|142,50
|146,50
|0
|0
|DOJI TP.HCM
|142,50
|146,50
|0
|0
|BTMH
|143,00
|147,50
|+0,50
|+0,50
|BTMC SJC
|143,70
|147,20
|0
|+0,50
|Phú Quý SJC
|143,70
|147,20
|0
|+0,50
|PNJ TP.HCM
|143,60
|146,60
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|143,60
|146,60
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.