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Cập nhật 09:18 sáng 03/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 0,2–1,5 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất

Vũ Sơn03/11/2026 09:15

Lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng SJC niêm yết mua 138,2 triệu, bán 141,2 triệu đồng, cùng tăng 1,2 triệu đồng so với hôm qua; PNJ tăng 1,5 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 03/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 dòng niêm yết đều cao hơn so với hôm qua. SJC được niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, cùng tăng 1.200.000 đồng ở hai chiều.

Mức tăng lớn nhất thuộc về PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, với +1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngược lại, BTMH có mức tăng thấp nhất trong bảng, +200.000 đồng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

  • SJC: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)
  • DOJI HN: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)
  • DOJI SG: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)
  • BTMH: mua 135.700.000 đồng (+200.000), bán 139.700.000 đồng (+200.000)
  • BTMC VRTL: mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 139.700.000 đồng (+1.200.000)
  • BTMC SJC: mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)
  • Phú Quý SJC: mua 136.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)
  • PNJ TP.HCM: mua 135.500.000 đồng (+1.500.000), bán 139.500.000 đồng (+1.500.000)
  • PNJ Hà Nội: mua 135.500.000 đồng (+1.500.000), bán 139.500.000 đồng (+1.500.000)

Trong bảng giá, 6 dòng tăng 1.200.000 đồng, 2 dòng PNJ tăng 1.500.000 đồng và riêng BTMH tăng 200.000 đồng. Không có dòng nào giảm hay đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC138.200.000141.200.000+1.200.000+1.200.000
DOJI HN138.200.000141.200.000+1.200.000+1.200.000
DOJI SG138.200.000141.200.000+1.200.000+1.200.000
BTMH135.700.000139.700.000+200.000+200.000
BTMC VRTL135.700.000139.700.000+1.200.000+1.200.000
BTMC SJC135.700.000141.200.000+1.200.000+1.200.000
Phú Quý SJC136.700.000141.200.000+1.200.000+1.200.000
PNJ TP.HCM135.500.000139.500.000+1.500.000+1.500.000
PNJ Hà Nội135.500.000139.500.000+1.500.000+1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:18 sáng 03/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 0,2–1,5 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất
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