Cập nhật 09:18 sáng 03/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 0,2–1,5 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất Lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng SJC niêm yết mua 138,2 triệu, bán 141,2 triệu đồng, cùng tăng 1,2 triệu đồng so với hôm qua; PNJ tăng 1,5 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 03/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 dòng niêm yết đều cao hơn so với hôm qua. SJC được niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, cùng tăng 1.200.000 đồng ở hai chiều.

Mức tăng lớn nhất thuộc về PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, với +1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngược lại, BTMH có mức tăng thấp nhất trong bảng, +200.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

SJC : mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)

: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000) DOJI HN : mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)

: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000) DOJI SG : mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)

: mua 138.200.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000) BTMH : mua 135.700.000 đồng (+200.000), bán 139.700.000 đồng (+200.000)

: mua 135.700.000 đồng (+200.000), bán 139.700.000 đồng (+200.000) BTMC VRTL : mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 139.700.000 đồng (+1.200.000)

: mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 139.700.000 đồng (+1.200.000) BTMC SJC : mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)

: mua 135.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000) Phú Quý SJC : mua 136.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000)

: mua 136.700.000 đồng (+1.200.000), bán 141.200.000 đồng (+1.200.000) PNJ TP.HCM : mua 135.500.000 đồng (+1.500.000), bán 139.500.000 đồng (+1.500.000)

: mua 135.500.000 đồng (+1.500.000), bán 139.500.000 đồng (+1.500.000) PNJ Hà Nội: mua 135.500.000 đồng (+1.500.000), bán 139.500.000 đồng (+1.500.000)

Trong bảng giá, 6 dòng tăng 1.200.000 đồng, 2 dòng PNJ tăng 1.500.000 đồng và riêng BTMH tăng 200.000 đồng. Không có dòng nào giảm hay đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.200.000 141.200.000 +1.200.000 +1.200.000 DOJI HN 138.200.000 141.200.000 +1.200.000 +1.200.000 DOJI SG 138.200.000 141.200.000 +1.200.000 +1.200.000 BTMH 135.700.000 139.700.000 +200.000 +200.000 BTMC VRTL 135.700.000 139.700.000 +1.200.000 +1.200.000 BTMC SJC 135.700.000 141.200.000 +1.200.000 +1.200.000 Phú Quý SJC 136.700.000 141.200.000 +1.200.000 +1.200.000 PNJ TP.HCM 135.500.000 139.500.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ Hà Nội 135.500.000 139.500.000 +1.500.000 +1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.