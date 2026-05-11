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Cập nhật 09:18 sáng 05/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 2,1–2,3 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất

Vũ Sơn05/11/2026 09:16

Lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng SJC, DOJI mua 141,5 triệu đồng, bán 144,5 triệu đồng, cùng tăng 2,1 triệu đồng so với hôm qua; PNJ tăng 2,3 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng trong nước của các thương hiệu trong bảng đồng loạt tăng so với hôm qua. Mức tăng dao động từ 2.100.000 đến 2.300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 141.500.000 đồng, bán ra 144.500.000 đồng, tăng 2.100.000 đồng ở cả hai chiều. Hai thương hiệu PNJ có mức tăng lớn nhất trong bảng, đạt 2.300.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 05/11/2026

  • SJC: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
  • DOJI HN: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
  • DOJI SG: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
  • BTMH: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).
  • BTMC VRTL: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).
  • BTMC SJC: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
  • Phú Qúy SJC: mua 140.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
  • PNJ TP.HCM: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).
  • PNJ Hà Nội: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC141.500.000144.500.000+2.100.000+2.100.000
DOJI HN141.500.000144.500.000+2.100.000+2.100.000
DOJI SG141.500.000144.500.000+2.100.000+2.100.000
BTMH139.000.000143.000.000+2.200.000+2.200.000
BTMC VRTL139.000.000143.000.000+2.200.000+2.200.000
BTMC SJC139.000.000144.500.000+2.200.000+2.100.000
Phú Qúy SJC140.000.000144.500.000+2.200.000+2.100.000
PNJ TP.HCM138.900.000142.900.000+2.300.000+2.300.000
PNJ Hà Nội138.900.000142.900.000+2.300.000+2.300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:18 sáng 05/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 2,1–2,3 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất
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