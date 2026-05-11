Cập nhật 09:18 sáng 05/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 2,1–2,3 triệu đồng, PNJ tăng nhiều nhất Lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng SJC, DOJI mua 141,5 triệu đồng, bán 144,5 triệu đồng, cùng tăng 2,1 triệu đồng so với hôm qua; PNJ tăng 2,3 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng trong nước của các thương hiệu trong bảng đồng loạt tăng so với hôm qua. Mức tăng dao động từ 2.100.000 đến 2.300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 141.500.000 đồng, bán ra 144.500.000 đồng, tăng 2.100.000 đồng ở cả hai chiều. Hai thương hiệu PNJ có mức tăng lớn nhất trong bảng, đạt 2.300.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 05/11/2026

SJC : mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).

: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000). DOJI HN : mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).

: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000). DOJI SG : mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).

: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000). BTMH : mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).

: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000). BTMC VRTL : mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).

: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000). BTMC SJC : mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).

: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000). Phú Qúy SJC : mua 140.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).

: mua 140.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000). PNJ TP.HCM : mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).

: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000). PNJ Hà Nội: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.500.000 144.500.000 +2.100.000 +2.100.000 DOJI HN 141.500.000 144.500.000 +2.100.000 +2.100.000 DOJI SG 141.500.000 144.500.000 +2.100.000 +2.100.000 BTMH 139.000.000 143.000.000 +2.200.000 +2.200.000 BTMC VRTL 139.000.000 143.000.000 +2.200.000 +2.200.000 BTMC SJC 139.000.000 144.500.000 +2.200.000 +2.100.000 Phú Qúy SJC 140.000.000 144.500.000 +2.200.000 +2.100.000 PNJ TP.HCM 138.900.000 142.900.000 +2.300.000 +2.300.000 PNJ Hà Nội 138.900.000 142.900.000 +2.300.000 +2.300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.