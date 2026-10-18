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Cập nhật 09:18 sáng 18/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC duy trì mức 143,6 triệu đồng

Vũ Sơn18/10/2026 09:16

Lúc 09:18 sáng 18/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua; vàng SJC niêm yết mua vào 140,6 triệu và bán ra mức 143,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:18 sáng ngày 18/10/2026, thị trường vàng trong nước giữ trạng thái ổn định, đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên biểu giá niêm yết cho cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM hiện cùng giao dịch ở mức 140.600.000 đồng/lượng mua vào và 143.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:18

  • SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI HN & TP.HCM: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC140.600.000143.600.00000
DOJI HN140.600.000143.600.00000
DOJI SG140.600.000143.600.00000
BTMH139.100.000143.100.00000
BTMC VRTL138.400.000142.400.00000
BTMC SJC138.400.000143.600.00000
Phú Quý SJC140.000.000143.600.00000
PNJ TP.HCM140.100.000143.100.00000
PNJ Hà Nội140.100.000143.100.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:18 sáng 18/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC duy trì mức 143,6 triệu đồng
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