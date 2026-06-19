Cập nhật 09:18 sáng 19/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 2–4 triệu đồng/lượng so với hôm qua Cập nhật lúc 09:18 ngày 19/06/2026: toàn bộ 8 thương hiệu vàng trong nước giảm từ 2 đến 4 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua, SJC giảm nhiều nhất.

Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 19/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm trên diện rộng so với phiên hôm qua. Trong đó, vàng SJC và các đơn vị kinh doanh SJC giảm nhiều nhất với mức giảm lên tới 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, trong khi Bảo Tín Minh Châu (BTMH) có mức giảm thấp nhất, khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:18

SJC : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu so với hôm qua)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu so với hôm qua) DOJI Hà Nội : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu) DOJI TP.HCM : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu) Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua 143,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2 triệu, bán −2 triệu)

: Mua 143,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2 triệu, bán −2 triệu) BTMC SJC : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu) Phú Quý SJC : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu) PNJ TP.HCM : Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −3,5 triệu, bán −3,5 triệu)

: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −3,5 triệu, bán −3,5 triệu) PNJ Hà Nội: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −3,5 triệu, bán −3,5 triệu)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/− Mua +/− Bán SJC 144,80 147,80 −4,00 −3,50 DOJI Hà Nội 144,80 147,80 −2,50 −2,50 DOJI TP.HCM 144,80 147,80 −2,50 −2,50 Bảo Tín Minh Châu (BTMH) 143,80 147,80 −2,00 −2,00 BTMC SJC 144,80 147,80 −4,00 −3,50 Phú Quý SJC 144,80 147,80 −4,00 −3,50 PNJ TP.HCM 144,80 147,80 −3,50 −3,50 PNJ Hà Nội 144,80 147,80 −3,50 −3,50

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.