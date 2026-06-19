Cập nhật 09:18 sáng 19/06/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 2–4 triệu đồng/lượng so với hôm qua
Cập nhật lúc 09:18 ngày 19/06/2026: toàn bộ 8 thương hiệu vàng trong nước giảm từ 2 đến 4 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua, SJC giảm nhiều nhất.
Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 19/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm trên diện rộng so với phiên hôm qua. Trong đó, vàng SJC và các đơn vị kinh doanh SJC giảm nhiều nhất với mức giảm lên tới 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, trong khi Bảo Tín Minh Châu (BTMH) có mức giảm thấp nhất, khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:18
- SJC: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu so với hôm qua)
- DOJI Hà Nội: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu)
- DOJI TP.HCM: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2,5 triệu, bán −2,5 triệu)
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua 143,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −2 triệu, bán −2 triệu)
- BTMC SJC: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu)
- Phú Quý SJC: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −4 triệu, bán −3,5 triệu)
- PNJ TP.HCM: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −3,5 triệu, bán −3,5 triệu)
- PNJ Hà Nội: Mua 144,80 triệu – Bán 147,80 triệu (mua −3,5 triệu, bán −3,5 triệu)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
Đơn vị: triệu đồng/lượng
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|144,80
|147,80
|−4,00
|−3,50
|DOJI Hà Nội
|144,80
|147,80
|−2,50
|−2,50
|DOJI TP.HCM
|144,80
|147,80
|−2,50
|−2,50
|Bảo Tín Minh Châu (BTMH)
|143,80
|147,80
|−2,00
|−2,00
|BTMC SJC
|144,80
|147,80
|−4,00
|−3,50
|Phú Quý SJC
|144,80
|147,80
|−4,00
|−3,50
|PNJ TP.HCM
|144,80
|147,80
|−3,50
|−3,50
|PNJ Hà Nội
|144,80
|147,80
|−3,50
|−3,50
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.