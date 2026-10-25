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Cập nhật 09:18 sáng 25/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, DOJI giữ mốc 142 triệu đồng

Vũ Sơn25/10/2026 09:15

Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 25/10/2026, giá vàng các thương hiệu đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mức bán ra cao nhất đạt 142.000.000 đồng/lượng tại DOJI.

Vào lúc 09:18 sáng ngày 25/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi toàn bộ các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện thuộc về hệ thống DOJI ở mốc 142.000.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp nhất ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu ở mức 137.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/10/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

  • SJC: mua vào 138.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI Hà Nội: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI TP.HCM: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: mua vào 137.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long): mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Mạnh Hải: mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC138.700.000141.700.00000
DOJI HN139.000.000142.000.00000
DOJI SG139.000.000142.000.00000
BTMH137.100.000141.100.00000
BTMC VRTL137.100.000141.100.00000
BTMC SJC137.100.000141.700.00000
Phú Qúy SJC137.700.000141.700.00000
PNJ TP.HCM138.000.000141.000.00000
PNJ Hà Nội138.000.000141.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:18 sáng 25/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, DOJI giữ mốc 142 triệu đồng
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