Cập nhật 09:19 sáng 06/11/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1,4–1,8 triệu, BTMH giảm nhiều nhất
Lúc 09:19 sáng 06/11/2026, giá vàng trong nước giảm 1,4–1,8 triệu đồng so với hôm qua; BTMH giảm 1,8 triệu đồng, SJC giảm 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán.
Cập nhật lúc 09:19 sáng 06/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giảm dao động từ 1.400.000 đến 1.800.000 đồng, tùy thương hiệu.
Trong đó, BTMH ghi nhận mức giảm lớn nhất với 1.800.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC VRTL giảm 1.400.000 đồng ở cả hai chiều, là mức giảm nhỏ nhất trong bảng. Giá bán ra của SJC hiện là 141.000.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng
- SJC: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
- DOJI HN: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
- DOJI SG: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
- BTMH: mua 137.000.000 đồng (-1.800.000), bán 141.000.000 đồng (-1.800.000).
- BTMC VRTL: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.400.000).
- BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
- Phú Quý SJC: mua 137.500.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
- PNJ TP.HCM: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).
- PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.000.000
|141.000.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|DOJI HN
|138.000.000
|141.000.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|DOJI SG
|138.000.000
|141.000.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|BTMH
|137.000.000
|141.000.000
|-1.800.000
|-1.800.000
|BTMC VRTL
|137.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
|BTMC SJC
|137.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.500.000
|Phú Quý SJC
|137.500.000
|141.000.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|PNJ TP.HCM
|136.300.000
|140.300.000
|-1.700.000
|-1.700.000
|PNJ Hà Nội
|136.300.000
|140.300.000
|-1.700.000
|-1.700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.