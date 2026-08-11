Cập nhật 09:19 sáng 08/11/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 138 triệu, bán 141 triệu Lúc 09:19 sáng 08/11/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua ở cả 9 thương hiệu; SJC, DOJI giữ 138–141 triệu đồng, PNJ giữ 136,3–140,3 triệu đồng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 08/11/2026, giá vàng trong nước đi ngang ở cả 9 thương hiệu trong bảng so với hôm qua, cả chiều mua vào lẫn bán ra đều có mức chênh lệch bằng 0.

Cụ thể, SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng niêm yết mua vào 138.000.000 đồng, bán ra 141.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 136.300.000 đồng, bán ra 140.300.000 đồng, cũng không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0)

: mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0) DOJI HN : mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0)

: mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0) DOJI SG : mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0)

: mua 138.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0) BTMH : mua 136.500.000 đồng (0), bán 140.500.000 đồng (0)

: mua 136.500.000 đồng (0), bán 140.500.000 đồng (0) BTMC VRTL : mua 136.500.000 đồng (0), bán 140.500.000 đồng (0)

: mua 136.500.000 đồng (0), bán 140.500.000 đồng (0) BTMC SJC : mua 136.500.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0)

: mua 136.500.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0) Phú Quý SJC : mua 137.500.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0)

: mua 137.500.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0) PNJ TP.HCM : mua 136.300.000 đồng (0), bán 140.300.000 đồng (0)

: mua 136.300.000 đồng (0), bán 140.300.000 đồng (0) PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 đồng (0), bán 140.300.000 đồng (0)

Trong bảng, mức giá mua vào cao nhất là 138.000.000 đồng (SJC, DOJI HN, DOJI SG), thấp nhất là 136.300.000 đồng (PNJ TP.HCM, PNJ Hà Nội). Mức giá bán ra cao nhất là 141.000.000 đồng (SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC, Phú Quý SJC), thấp nhất là 140.300.000 đồng (PNJ TP.HCM, PNJ Hà Nội).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 138.000.000 141.000.000 0 0 DOJI HN 138.000.000 141.000.000 0 0 DOJI SG 138.000.000 141.000.000 0 0 BTMH 136.500.000 140.500.000 0 0 BTMC VRTL 136.500.000 140.500.000 0 0 BTMC SJC 136.500.000 141.000.000 0 0 Phú Quý SJC 137.500.000 141.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 136.300.000 140.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 136.300.000 140.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.