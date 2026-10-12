Cập nhật 09:19 sáng 12/10/2026: Giá vàng tăng 200.000–400.000 đồng, riêng PNJ giảm 300.000 đồng
Bản tin giá vàng lúc 09:19 sáng 12/10/2026: Thị trường phân hóa khi BTMC và BTMH tăng tới 400.000 đồng, PNJ giảm 300.000 đồng so với mức chốt phiên hôm qua.
Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở các hệ thống kinh doanh lớn so với giá chốt phiên hôm qua. Trong khi thương hiệu SJC và DOJI giữ nguyên giá niêm yết, một số đơn vị khác điều chỉnh tăng hoặc giảm từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng mỗi lượng.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 12/10/2026
- SJC: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).
- DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).
- BTMH: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (+400.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).
- Phú Quý SJC: Mua vào 141.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 144.800.000 đồng/lượng (đi ngang).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng/lượng)
|Bán hôm nay (đồng/lượng)
|Chênh lệch mua
|Chênh lệch bán
|SJC
|141.800.000
|144.800.000
|0
|0
|DOJI HN
|141.800.000
|144.800.000
|0
|0
|DOJI SG
|141.800.000
|144.800.000
|0
|0
|BTMH
|140.000.000
|144.000.000
|+200.000
|+200.000
|BTMC VRTL
|140.000.000
|144.000.000
|+400.000
|+400.000
|BTMC SJC
|140.000.000
|144.800.000
|-1.000.000
|0
|Phú Quý SJC
|141.300.000
|144.800.000
|+300.000
|0
|PNJ TP.HCM
|141.000.000
|144.000.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ Hà Nội
|141.000.000
|144.000.000
|-300.000
|-300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.