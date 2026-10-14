Cập nhật 09:19 sáng 14/10/2026: Giá vàng giảm 500.000–1.000.000 đồng, riêng BTMC tăng 500.000 đồng
Giá vàng lúc 09:19 sáng 14/10/2026 ghi nhận mức bán giảm 500.000 đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua, riêng chiều mua tại BTMC tăng 500.000 đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 14/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở chiều bán ra tại hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán phổ biến từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng.
Ở chiều mua vào, đa số đơn vị giảm từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua. Điểm khác biệt diễn ra tại Bảo Tín Minh Châu khi thương hiệu này điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng BTMC VRTL và BTMC SJC.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 14/10/2026
- SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- DOJI HN và DOJI SG: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-700.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|Mua hôm qua
|Bán hôm qua
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.300.000
|143.300.000
|141.300.000
|144.300.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI HN
|140.300.000
|143.300.000
|141.300.000
|144.300.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI SG
|140.300.000
|143.300.000
|141.300.000
|144.300.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMH
|139.000.000
|143.000.000
|139.500.000
|143.500.000
|-500.000
|-500.000
|BTMC VRTL
|139.800.000
|142.800.000
|139.300.000
|143.300.000
|+500.000
|-500.000
|BTMC SJC
|139.800.000
|143.300.000
|139.300.000
|144.300.000
|+500.000
|-1.000.000
|Phú Qúy SJC
|139.800.000
|143.300.000
|140.500.000
|144.300.000
|-700.000
|-1.000.000
|PNJ TP.HCM
|139.800.000
|142.800.000
|140.800.000
|143.800.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ Hà Nội
|139.800.000
|142.800.000
|140.800.000
|143.800.000
|-1.000.000
|-1.000.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.