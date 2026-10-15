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Cập nhật 09:19 sáng 15/10/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC VRTL giảm 200.000 đồng

Vũ Sơn15/10/2026 09:14

Bảng giá vàng lúc 09:19 sáng 15/10/2026 ghi nhận đa số thương hiệu đi ngang so với hôm qua, riêng vàng nhẫn BTMC VRTL giảm 200.000 đồng cả hai chiều mua và bán.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 15/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến tương đối ổn định so với hôm qua. Phần lớn các thương hiệu vàng lớn đều giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều giao dịch, duy nhất ghi nhận sự điều chỉnh giảm tại một dòng sản phẩm.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI HN: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI SG: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • BTMH: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).
  • BTMC VRTL: Mua vào 138.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 138.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ TP.HCM: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ Hà Nội: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC140.300.000143.300.00000
DOJI HN140.300.000143.300.00000
DOJI SG140.300.000143.300.00000
BTMH139.000.000143.000.00000
BTMC VRTL138.600.000142.600.000-200.000-200.000
BTMC SJC138.800.000143.300.00000
Phú Quý SJC139.800.000143.300.00000
PNJ TP.HCM139.800.000142.800.00000
PNJ Hà Nội139.800.000142.800.00000

Ghi chú

Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hệ thống cửa hàng cũng như khu vực kinh doanh cụ thể.

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        Cập nhật 09:19 sáng 15/10/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng BTMC VRTL giảm 200.000 đồng
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