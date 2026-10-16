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Cập nhật 09:19 sáng 16/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ giá 143,3 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn16/10/2026 09:14

Giá vàng trong nước lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026 ghi nhận đồng loạt đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC và DOJI giữ mức bán 143,3 triệu đồng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán ra cao nhất của vàng miếng SJC và DOJI đạt 143.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng/lượng)Bán hôm nay (đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC140.300.000143.300.00000
DOJI HN140.300.000143.300.00000
DOJI SG140.300.000143.300.00000
BTMH139.000.000143.000.00000
BTMC VRTL138.200.000142.200.00000
BTMC SJC138.200.000143.300.00000
Phú Quý SJC139.800.000143.300.00000
PNJ TP.HCM139.800.000142.800.00000
PNJ Hà Nội139.800.000142.800.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:19 sáng 16/10/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC giữ giá 143,3 triệu đồng/lượng
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