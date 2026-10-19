Cập nhật 09:19 sáng 19/10/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng PNJ giảm 200.000 đồng/lượng Lúc 09:19 sáng 19/10/2026, giá vàng SJC và DOJI đi ngang mức 143,6 triệu so với hôm qua; PNJ giảm 200.000 đồng, Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 19/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến trạng thái đi ngang ở phần lớn các đơn vị kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại SJC và DOJI tiếp tục neo ở ngưỡng 143.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Trái ngược với xu hướng giữ nguyên giá của nhiều doanh nghiệp, PNJ điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại ghi nhận mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng niêm yết.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI Hà Nội : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI TP.HCM : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải : Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (VRTL) : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (SJC) : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI HN 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI SG 140.600.000 143.600.000 0 0 BTMH 139.100.000 143.100.000 0 0 BTMC VRTL 138.700.000 142.700.000 +100.000 +100.000 BTMC SJC 138.700.000 143.600.000 +100.000 0 Phú Quý SJC 140.000.000 143.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.900.000 142.900.000 -200.000 -200.000 PNJ Hà Nội 139.900.000 142.900.000 -200.000 -200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.