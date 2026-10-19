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Cập nhật 09:19 sáng 19/10/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng PNJ giảm 200.000 đồng/lượng

Vũ Sơn19/10/2026 09:16

Lúc 09:19 sáng 19/10/2026, giá vàng SJC và DOJI đi ngang mức 143,6 triệu so với hôm qua; PNJ giảm 200.000 đồng, Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 19/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến trạng thái đi ngang ở phần lớn các đơn vị kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại SJC và DOJI tiếp tục neo ở ngưỡng 143.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Trái ngược với xu hướng giữ nguyên giá của nhiều doanh nghiệp, PNJ điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại ghi nhận mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng niêm yết.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

  • SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI Hà Nội: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI TP.HCM: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ TP.HCM: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
  • PNJ Hà Nội: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC140.600.000143.600.00000
DOJI HN140.600.000143.600.00000
DOJI SG140.600.000143.600.00000
BTMH139.100.000143.100.00000
BTMC VRTL138.700.000142.700.000+100.000+100.000
BTMC SJC138.700.000143.600.000+100.0000
Phú Quý SJC140.000.000143.600.00000
PNJ TP.HCM139.900.000142.900.000-200.000-200.000
PNJ Hà Nội139.900.000142.900.000-200.000-200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:19 sáng 19/10/2026: Giá vàng đa số đi ngang, riêng PNJ giảm 200.000 đồng/lượng
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