Cập nhật 09:19 sáng 20/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 800.000 - 1,4 triệu, PNJ giảm 1,4 triệu Bản tin giá vàng lúc 09:19 sáng 20/10/2026 ghi nhận mức giảm từ 800.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua, thương hiệu PNJ giảm nhiều nhất 1,4 triệu đồng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 20/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở tất cả các thương hiệu so với ngày hôm qua. Mức giảm giá bán dao động từ 800.000 đồng đến 1.400.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra phổ biến về mức 141.000.000 đồng đến 142.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 20/10/2026

SJC : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). BTMH : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). Phú Quý SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 139.000.000 142.000.000 -1.100.000 -1.100.000 DOJI HN 139.000.000 142.000.000 -1.100.000 -1.100.000 DOJI SG 139.000.000 142.000.000 -1.100.000 -1.100.000 BTMH 138.000.000 142.000.000 -800.000 -800.000 BTMC VRTL 138.000.000 142.000.000 -800.000 -800.000 BTMC SJC 138.000.000 142.000.000 -800.000 -1.100.000 Phú Qúy SJC 138.500.000 142.000.000 -1.100.000 -1.100.000 PNJ TP.HCM 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 PNJ Hà Nội 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.