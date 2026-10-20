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Cập nhật 09:19 sáng 20/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 800.000 - 1,4 triệu, PNJ giảm 1,4 triệu

Vũ Sơn20/10/2026 09:16

Bản tin giá vàng lúc 09:19 sáng 20/10/2026 ghi nhận mức giảm từ 800.000 đến 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua, thương hiệu PNJ giảm nhiều nhất 1,4 triệu đồng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 20/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở tất cả các thương hiệu so với ngày hôm qua. Mức giảm giá bán dao động từ 800.000 đồng đến 1.400.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra phổ biến về mức 141.000.000 đồng đến 142.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 20/10/2026

  • SJC: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-1.100.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua (VNĐ)+/- Bán (VNĐ)
SJC139.000.000142.000.000-1.100.000-1.100.000
DOJI HN139.000.000142.000.000-1.100.000-1.100.000
DOJI SG139.000.000142.000.000-1.100.000-1.100.000
BTMH138.000.000142.000.000-800.000-800.000
BTMC VRTL138.000.000142.000.000-800.000-800.000
BTMC SJC138.000.000142.000.000-800.000-1.100.000
Phú Qúy SJC138.500.000142.000.000-1.100.000-1.100.000
PNJ TP.HCM138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
PNJ Hà Nội138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:19 sáng 20/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 800.000 - 1,4 triệu, PNJ giảm 1,4 triệu
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