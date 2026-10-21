Cập nhật 09:19 sáng 21/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm, BTMC và BTMH hạ 500.000 đồng/lượng
Ghi nhận lúc 09:19 sáng 21/10/2026, giá vàng trong nước hôm nay giảm 300.000 - 500.000 đồng/lượng so với hôm qua, giá bán SJC hiện về mức 142,3 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 21/10/2026, thị trường vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên hôm qua. Mức giảm dao động phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết doanh nghiệp lớn.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 21/10/2026
- SJC: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại / Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua (VNĐ)
|+/- Bán (VNĐ)
|SJC
|139.300.000
|142.300.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI HN
|139.300.000
|142.300.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI SG
|139.300.000
|142.300.000
|-300.000
|-300.000
|BTMH
|138.100.000
|142.100.000
|-500.000
|-500.000
|BTMC VRTL
|138.100.000
|142.100.000
|-500.000
|-500.000
|BTMC SJC
|138.100.000
|142.300.000
|-500.000
|-300.000
|Phú Qúy SJC
|138.700.000
|142.300.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ TP.HCM
|138.200.000
|141.200.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ Hà Nội
|138.200.000
|141.200.000
|-300.000
|-300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.