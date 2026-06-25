Cập nhật 09:19 sáng 25/06/2026: Giá vàng giảm 800–1.000 đồng/chỉ, riêng BTMH đi ngang
Sáng 25/06/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm khoảng 800–1.000 đồng/chỉ so với hôm qua; riêng Bảo Tín Minh Hạnh giữ nguyên cả hai chiều mua – bán.
Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 25/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm từ 800 đến 1.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, ngoại trừ Bảo Tín Minh Hạnh (BTMH) giữ nguyên giá.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng
- SJC: mua 143.200 đồng/chỉ (−800 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)
- DOJI Hà Nội: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
- DOJI TP.HCM: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
- BTMH: mua 141.500 đồng/chỉ (không đổi), bán 146.000 đồng/chỉ (không đổi)
- BTMC SJC: mua 142.000 đồng/chỉ (−500 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)
- Phú Quý SJC: mua 143.000 đồng/chỉ (−700 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
- PNJ TP.HCM: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
- PNJ Hà Nội: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng/chỉ)
|Bán hôm nay (đồng/chỉ)
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|143.200
|146.200
|−800
|−800
|DOJI Hà Nội
|143.000
|146.000
|−1.000
|−1.000
|DOJI TP.HCM
|143.000
|146.000
|−1.000
|−1.000
|BTMH
|141.500
|146.000
|0
|0
|BTMC SJC
|142.000
|146.200
|−500
|−800
|Phú Quý SJC
|143.000
|146.000
|−700
|−1.000
|PNJ TP.HCM
|143.000
|146.000
|−1.000
|−1.000
|PNJ Hà Nội
|143.000
|146.000
|−1.000
|−1.000
Ghi chú
Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: đồng/chỉ (1 chỉ = 3,75 gam).