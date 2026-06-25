Cập nhật 09:19 sáng 25/06/2026: Giá vàng giảm 800–1.000 đồng/chỉ, riêng BTMH đi ngang Sáng 25/06/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm khoảng 800–1.000 đồng/chỉ so với hôm qua; riêng Bảo Tín Minh Hạnh giữ nguyên cả hai chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 25/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm từ 800 đến 1.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, ngoại trừ Bảo Tín Minh Hạnh (BTMH) giữ nguyên giá.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : mua 143.200 đồng/chỉ (−800 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)

: mua 143.200 đồng/chỉ (−800 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng) DOJI Hà Nội : mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng) DOJI TP.HCM : mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng) BTMH : mua 141.500 đồng/chỉ (không đổi), bán 146.000 đồng/chỉ (không đổi)

: mua 141.500 đồng/chỉ (không đổi), bán 146.000 đồng/chỉ (không đổi) BTMC SJC : mua 142.000 đồng/chỉ (−500 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)

: mua 142.000 đồng/chỉ (−500 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng) Phú Quý SJC : mua 143.000 đồng/chỉ (−700 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

: mua 143.000 đồng/chỉ (−700 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng) PNJ TP.HCM : mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng) PNJ Hà Nội: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/chỉ) Bán hôm nay (đồng/chỉ) +/− Mua +/− Bán SJC 143.200 146.200 −800 −800 DOJI Hà Nội 143.000 146.000 −1.000 −1.000 DOJI TP.HCM 143.000 146.000 −1.000 −1.000 BTMH 141.500 146.000 0 0 BTMC SJC 142.000 146.200 −500 −800 Phú Quý SJC 143.000 146.000 −700 −1.000 PNJ TP.HCM 143.000 146.000 −1.000 −1.000 PNJ Hà Nội 143.000 146.000 −1.000 −1.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: đồng/chỉ (1 chỉ = 3,75 gam).