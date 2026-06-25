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Cập nhật 09:19 sáng 25/06/2026: Giá vàng giảm 800–1.000 đồng/chỉ, riêng BTMH đi ngang

Vũ Sơn25/06/2026 09:15

Sáng 25/06/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm khoảng 800–1.000 đồng/chỉ so với hôm qua; riêng Bảo Tín Minh Hạnh giữ nguyên cả hai chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 25/06/2026
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 25/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm từ 800 đến 1.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, ngoại trừ Bảo Tín Minh Hạnh (BTMH) giữ nguyên giá.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: mua 143.200 đồng/chỉ (−800 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)
  • DOJI Hà Nội: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
  • DOJI TP.HCM: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
  • BTMH: mua 141.500 đồng/chỉ (không đổi), bán 146.000 đồng/chỉ (không đổi)
  • BTMC SJC: mua 142.000 đồng/chỉ (−500 đồng), bán 146.200 đồng/chỉ (−800 đồng)
  • Phú Quý SJC: mua 143.000 đồng/chỉ (−700 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
  • PNJ TP.HCM: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)
  • PNJ Hà Nội: mua 143.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng), bán 146.000 đồng/chỉ (−1.000 đồng)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng/chỉ)Bán hôm nay (đồng/chỉ)+/− Mua+/− Bán
SJC143.200146.200−800−800
DOJI Hà Nội143.000146.000−1.000−1.000
DOJI TP.HCM143.000146.000−1.000−1.000
BTMH141.500146.00000
BTMC SJC142.000146.200−500−800
Phú Quý SJC143.000146.000−700−1.000
PNJ TP.HCM143.000146.000−1.000−1.000
PNJ Hà Nội143.000146.000−1.000−1.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực. Đơn vị: đồng/chỉ (1 chỉ = 3,75 gam).

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              Cập nhật 09:19 sáng 25/06/2026: Giá vàng giảm 800–1.000 đồng/chỉ, riêng BTMH đi ngang
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