Cập nhật 09:19 sáng 30/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm, SJC và DOJI giảm 1.300.000 đồng/lượng Lúc 09:19 sáng ngày 30/10/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm từ 800.000 đến 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với phiên giao dịch hôm qua.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 30/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động trong khoảng từ 800.000 đồng/lượng đến 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 DOJI HN 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 DOJI SG 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 BTMH 136.400.000 140.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 136.400.000 140.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC SJC 136.400.000 141.400.000 -1.000.000 -1.300.000 Phú Qúy SJC 137.400.000 141.400.000 -800.000 -1.300.000 PNJ TP.HCM 136.000.000 140.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 136.000.000 140.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.