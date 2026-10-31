Cập nhật 09:19 sáng 31/10/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 2,4 triệu, riêng Phú Quý giảm 2,5 triệu Lúc 09:19 sáng 31/10/2026, giá vàng trong nước giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở hầu hết thương hiệu, riêng Phú Quý SJC giảm 2,5 triệu đồng chiều mua.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 31/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá bán ra 2.400.000 đồng/lượng, đưa mức giao dịch cao nhất của vàng miếng SJC về mốc 139.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 134.500.000 đồng/lượng (-2.500.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 134.500.000 đồng/lượng (-2.500.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

: Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 133.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.000.000 139.000.000 -2.400.000 -2.400.000 DOJI HN 136.000.000 139.000.000 -2.400.000 -2.400.000 DOJI SG 136.000.000 139.000.000 -2.400.000 -2.400.000 BTMH 133.800.000 137.800.000 -2.400.000 -2.400.000 BTMC VRTL 133.800.000 137.800.000 -2.400.000 -2.400.000 BTMC SJC 133.800.000 139.000.000 -2.400.000 -2.400.000 Phú Quý SJC 134.500.000 139.000.000 -2.500.000 -2.400.000 PNJ TP.HCM 133.600.000 137.600.000 -2.400.000 -2.400.000 PNJ Hà Nội 133.600.000 137.600.000 -2.400.000 -2.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.